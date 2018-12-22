愛自然化為實際行動　太魯閣公園9單位認養11條步道

▲太管處擧辦步道認養簽約儀式並頒贈感謝狀。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處推動社會各界認養園區步道，計有9個單位認養11條步道，太管處特別於12月20日上午10時舉行步道認養簽約儀式，除了簽約之外，為了表達對年步道認養單位的感謝特別頒贈感謝狀。

此次認養的單位及認養的步道分別是：花蓮第二信用合作社認養長春祠步道及砂步道；台灣電力公司花蓮區營業處認養大禮步道；中華民國山難救助協會認養北二段步道；中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道；救國團天祥青年活動中心認養綠水步道和白楊步道；社團法人台北市出去玩戶外生活分享協會認養南湖大山步道。新加入的社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道。

認養期限從2019年1月1日起至2020年12月31日止，為期2年。認養單位需定期派員進行步道巡查、山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作。而台灣三星電子股份有限公司則於2018年起加入認養行列，於合歡北峰步道以手作方式維護步道，2019年也將再繼續認養1年。

▲太管處推動認養園區步道，108年至109年計有9個單位認養11條步道。

太管處表示，推動民間參與步道認養已行之多年，透過認養的機制，民間單位不僅可藉步道認養親近自然，亦可同時進行步道維護工作，成效相當好，認養的單位、步道及內容也逐年增加。此次簽約認養的大多是前期認養的單位繼續認養，而社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社則是新加入認養步道的民間團體。

太管處指出，走進步道是體驗太魯閣之美最好的方式。太魯閣國家公園範圍廣闊，園區從低海拔到高海拔，步道也從海邊到高山，擁有適合賞景、健行及登山活動的各類型步道，提供民眾以各種方式親近大自然。

太管處強調，提供民間參與是國家公園經營管理重要的作法，藉由民間的參與，除了可以減少政府人力與經費的支出，更重要的是將對自然環境的喜愛轉化為實際的行動，激發民眾對自然環境的使命感與責任感。

太管處表示，園區仍有多條步道，歡迎有興趣的團體參與認養，有意認養的團體請洽太魯閣國家公園管理處遊憩服務課，電話03-8621100轉601。