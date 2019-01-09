聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

▲國防部長嚴德發。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部「國軍108年戰備任務訓練」，各作戰區將整合地區內三軍部隊，含陸戰隊、憲兵、資通電軍、後備指揮部等，結合區域聯防機制，包括警消採聯合作戰方式，將於17日在台中清水實施「聯合反登陸」操演。國軍將秉持「求精求實、從嚴從難」態度與精神，精熟不對稱戰術戰法，及提升部隊整體訓練實效，以發揮「以小搏大、以弱擊強」的關鍵戰力。

國防部表示，針對提升國軍整體防衛作戰能力，藉由「戰備任務訓練」使全體官兵均能確實了解作戰任務、熟悉戰場環境、落實作戰計畫演練與戰場經營，並從中發掘執行窒礙，具體研擬策進作法，建立部隊行動準據，以有效強化整體戰力。

在訓練規劃方面，國防部指出，國軍「戰備任務訓練」將以「防衛作戰」為核心，年為週期，季為單位，規劃一、三、四季各實施訓練一個月，由軍種政策指導，作戰區與各防衛部統一策劃，第二季則是執行「漢光35號」演習，採「實兵、實地、實做」方式。

在實施方式上，國防部表示，將依「仗怎麼打，部隊就怎麼練」的原則，以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想為主軸。

▼軍聞社拍攝國軍107年度戰訓畫面。（圖／翻攝軍聞社影片）



國防部強調，將由作戰區整合地區內三軍部隊，含憲兵、資通電軍、陸戰隊及地區、縣市後備指揮部，並結合區域聯防機制，包括警、消、海岸巡部隊與空勤總隊及徵召民、物力資源，採聯合作戰方式，共同執行防衛作戰演練。

戰備月的第一週，將會實施「現地偵察」。檢討作戰地區戰力防護位置，偵察可運用的民間資源，納入兵要成果運用，並針對責任地境內登陸海灘、空機降場及民間資材阻絕設施，實施現地履勘。

至於第二週則是「圖上兵推」，將依偵察所獲成果，檢討各部隊隱蔽、掩蔽、偽裝、欺敵戰力防護作為，並結合防衛作戰進程與敵可能行動，圖上研討作戰計畫各行動方案。

在第三週，則為「現地戰術」，各級幹部現地研討分散部署、快速機動及陣地變換等戰力防護作為，並結合作戰地區兵要、地形，分析敵可能行動及評估我軍兵力部署與火力運用。

最後第四週「實兵演練」，將於我海、空域及本、外（離）島防衛作戰責任地區，依各季訓練課目規劃，採「實兵、實裝」聯合作戰方式，遂行連續5天4夜的實兵演練，置重點於戰力防護作為、聯合反登陸及反空（機）降作戰等課目。