　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

嚴部長：建構優質環境　戮力戰訓本務

國防部長嚴德發。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

國防部「國軍108年戰備任務訓練」，各作戰區將整合地區內三軍部隊，含陸戰隊、憲兵、資通電軍、後備指揮部等，結合區域聯防機制，包括警消採聯合作戰方式，將於17日在台中清水實施「聯合反登陸」操演。國軍將秉持「求精求實、從嚴從難」態度與精神，精熟不對稱戰術戰法，及提升部隊整體訓練實效，以發揮「以小搏大、以弱擊強」的關鍵戰力。

國防部表示，針對提升國軍整體防衛作戰能力，藉由「戰備任務訓練」使全體官兵均能確實了解作戰任務、熟悉戰場環境、落實作戰計畫演練與戰場經營，並從中發掘執行窒礙，具體研擬策進作法，建立部隊行動準據，以有效強化整體戰力。

在訓練規劃方面，國防部指出，國軍「戰備任務訓練」將以「防衛作戰」為核心，年為週期，季為單位，規劃一、三、四季各實施訓練一個月，由軍種政策指導，作戰區與各防衛部統一策劃，第二季則是執行「漢光35號」演習，採「實兵、實地、實做」方式。

在實施方式上，國防部表示，將依「仗怎麼打，部隊就怎麼練」的原則，以「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想為主軸。

軍聞社拍攝國軍107年度戰訓畫面。（圖／翻攝軍聞社影片）

軍聞社拍攝國軍107年度戰訓畫面。（圖／翻攝軍聞社影片）

國防部強調，將由作戰區整合地區內三軍部隊，含憲兵、資通電軍、陸戰隊及地區、縣市後備指揮部，並結合區域聯防機制，包括警、消、海岸巡部隊與空勤總隊及徵召民、物力資源，採聯合作戰方式，共同執行防衛作戰演練。

戰備月的第一週，將會實施「現地偵察」。檢討作戰地區戰力防護位置，偵察可運用的民間資源，納入兵要成果運用，並針對責任地境內登陸海灘、空機降場及民間資材阻絕設施，實施現地履勘。

至於第二週則是「圖上兵推」，將依偵察所獲成果，檢討各部隊隱蔽、掩蔽、偽裝、欺敵戰力防護作為，並結合防衛作戰進程與敵可能行動，圖上研討作戰計畫各行動方案。

在第三週，則為「現地戰術」，各級幹部現地研討分散部署、快速機動及陣地變換等戰力防護作為，並結合作戰地區兵要、地形，分析敵可能行動及評估我軍兵力部署與火力運用。

最後第四週「實兵演練」，將於我海、空域及本、外（離）島防衛作戰責任地區，依各季訓練課目規劃，採「實兵、實裝」聯合作戰方式，遂行連續5天4夜的實兵演練，置重點於戰力防護作為、聯合反登陸及反空（機）降作戰等課目。

ET快訊
小潘潘求助3C董娘2千萬救夫！江欽良保險箱檢調打開傻眼
新北托嬰中心狠虐童　政府勒令停業相關人員終身列管
妻要回高雄娘家過年！夫「除夕要在婆家」她做出無奈決定

關鍵字：國軍,國防部

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍營區開放共4場次　時間、地點看這裡

美國模式初選成本高、易遭灌票　民進黨20年前曾用過

郭信良有望重回民進黨？　跟陳亭妃「吃蝦」照曝光

吳敦義邀縣市「吃便當」出席率達8成　多等韓國瑜20分鐘才開會

避開選邊站？楊鎮浯：有最大勝算的就是最好初選制度

拚兩岸城市交流　楊鎮浯：希望金門走的更積極

不要活在平行時空！蔡英文：我減稅還加薪「馬政府22K走入歷史」

拒甩賴清德下令！　張麗善：廚餘養豬是最大漏洞、最大風險

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

國軍營區開放共4場次　時間、地點看這裡

美國模式初選成本高、易遭灌票　民進黨20年前曾用過

郭信良有望重回民進黨？　跟陳亭妃「吃蝦」照曝光

吳敦義邀縣市「吃便當」出席率達8成　多等韓國瑜20分鐘才開會

避開選邊站？楊鎮浯：有最大勝算的就是最好初選制度

拚兩岸城市交流　楊鎮浯：希望金門走的更積極

不要活在平行時空！蔡英文：我減稅還加薪「馬政府22K走入歷史」

拒甩賴清德下令！　張麗善：廚餘養豬是最大漏洞、最大風險

聯合反登陸操演規模更勝漢光　發揮「以小搏大」關鍵戰力

挺蔡英文半版廣告「不是為了造神」！ 創作理念曝光顏色字體有玄機

國軍營區開放共4場次　時間、地點看這裡

女算命師倒追嫁給里長！隔年夫亡想討800萬遺產　里長子女：錢都被她花光

爬山見「毛絨黑炭球」卡洞口冬眠　他好奇一戳…後悔了

獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（二）

獨行俠提升表現的祕訣　庫班採用罕見「黑科技」（一）

余祥銓澳門一天賭輸百萬！　回台飛機上崩潰哭了

美國模式初選成本高、易遭灌票　民進黨20年前曾用過

南科大廠爆作業員無塵室打架　網：史上「最乾淨」對決！

遊戲產業商機大　規模已超越影視及音樂

郭信良有望重回民進黨？　跟陳亭妃「吃蝦」照曝光

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

「冷泉加熱說」惹議　文史工作者..

蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅

低薪紅包惹議！他酸：年薪破百靠..

網友製擋泥板　高嘉瑜羞喊：不要..

吳敦義密會民視老董　金主獻策「..

口譯哥月薪近270K　羅智強：..

不敗女神等5大咖　接班高市代言..

從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆..

810位女醫生半版廣告　「捍衛..

高雄觀光局長：很少人知道冷泉加..

遭爆「館長冷回應」　童仲彥：我..

胡幼偉：吳王配選總統、朱立倫當..

女議員哭喊「昨晚就沒這麼好運」

更多熱門

相關新聞

陸官堅持不改校歌歌詞　學者一張圖解釋

國防部6日提出4點聲明部修改陸軍官校校歌引起議論，對此，淡江大學助理教授黃介正在臉書貼出一張圖解釋陸官堅持的原因。

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲明就是不配合

英國防部徵求電玩成癮者從軍

F-16V喊價3900億　我不排除放棄添購

裝備買了，訓練跟得上嗎？

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面