持續深化川台交流　首次授牌「台資明星企業」

▲「40年我與四川同發展」台商台胞座談會11日在成都舉行。（圖／四川省人民政府）



大陸中心／綜合報導

四川省台辦11日在成都舉行「40年我與四川同發展」台商台胞座談會暨「台資明星企業」授牌儀式，在川台胞、台商代表、省籍相關部門總計80多人參與。會上四川省台辦主任羅治平表示，「我們將堅持為在川台胞台商辦實事、解難事，持續推動《川台70條》，進一步優化環境，讓每一條政策實實在在的惠及台胞台企。」

▼四川省台辦主任羅治平在會中發表談話。（圖／大陸國務院新聞辦公室）



亞台青海峽青年創業園總經理郭弘揚表示，「政府是實實在在幫我們解決問題與困難」，對台灣創客（Maker）駐中的不適應，省台辦、市台辦及市區領導都非常關心，還特別開協調會了解困難，甚至細微到討論住宿公寓的生活細節。

近年來，四川推出《關於促進川台經濟文化交流合作的若干措施》（川台70條）等政策，堅持展開「服務台商大走訪」等活動，探索出「服務台商面對面」、「台胞訴求現場辦」、「台商困難限時辦」等一系列微服務模式。此次活動首次為在川台資企業授牌「台資明星企業」，是鼓勵台商的一次創舉。

▼會上舉行「台資明星企業」授牌儀式，共計40家在川台企。（圖／四川省人民政府）



「四川的快速變化超乎想像」，大陸全國台企聯常務副會長高錦樂指出，1992年到四川投資，20多年的發展，通訊從BB.Call、手機到4G、5G，航空、高鐵、高速公路形成了網絡，相信四川未來會越來越好，台商經營也會越來越成功。

成都市台協會長徐大偉也指出，「30年前，我們從台灣到成都要輾轉香港、澳門好幾個城市；現在幾乎每天都有往返直航航班；中午1點從成都飛，下午5點就能坐在台北家裡吃晚餐了。」據了解，目前每周有24個直航航班往返於成都、台北、高雄等地。

新時代下的四川擁有「一帶一路」建設、長江經濟帶發展、新一輪西部大開發等政策機遇及有利條件。最後，羅治平表示，廣大在川台商台胞都是四川改革開放的參與者、見證者、受益者；同步新時代，川台攜手共同發展，繼續秉持「兩岸一家親」理念，持續深化川台交流合作，共創美好未來。