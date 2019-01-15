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南市安南區公所追討淹水救助金　受災戶跳腳

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▲2018年的823豪雨，導致台南市多區積淹水，災情嚴重，受災戶依實際淹水情形提出申請淹水救助金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2018年的823豪雨，導致台南市多區積淹水，災情嚴重，受災戶依實際淹水情形提出申請淹水救助金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年的823豪雨，導致台南市多區積淹水，災情嚴重，受災戶依實際淹水情形提出申請淹水救助金，惟台南市安南區區公所行文給受災戶，要討回已核撥之淹水救助金2萬元，其理由是經查證當時這些受災戶實際淹水未達50公分標準。

受災戶表示，當時安南區公所派員量測淹水高度，係以尺丈量，量測完成再請居民用手指指著牆壁，區公所作業人員拍照後，請受災戶簽下切結書，申請淹水救助金補助作業即完成。受災戶表示，當時就是淹水確實超過50公分，且區公所人員都量測無誤，符合補助標準，才會行文通知淹水救助金撥放，甚至有些當時被告知符合補助標準的受災戶，至今卻仍未領到淹水救助金，受災戶質疑，難道當時的量測作業有造假？還是公部門馬虎行事？

受災戶說，區公所要向他們討回淹水救助金2萬元的理由，竟是鄰近住戶檢舉，區公所以檢舉者提供的佐證資料，再用水平儀器進行精密量測，發現淹水確實未達50公分，而撤銷救助金，並向受災戶追討2萬元。

▲2018年的823豪雨，導致台南市多區積淹水，災情嚴重，受災戶依實際淹水情形提出申請淹水救助金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區公所所長顏昇祺表示，當時是以救災為優先，因此事後去測，沒有測到實際淹水水位情形，而淹水的情形一般都會拍照，但拍照的照片會被質疑是淹水的「過程」，並非實際淹水的「情形」；因此，區公所人員實際作業，測量時會依據「水痕」，或是民眾表示水大概淹到哪裡，民眾也提供切結書，區公所也依照這樣的作業方式去執行。淹水50公分以上或20公分至49公分的受災戶，區公所依照規定核撥救助金。

顏昇祺指出，民眾指出淹水的位置，或是指類似有水痕的位置，供區公所人員測量，作為淹水高度的依據，但該依據恐怕不是正確的，因此事後才有這些佐證資料加以證實。顏昇祺指出，要追討淹水救助金2萬元，是因為有民眾檢舉實際淹水高度未達50公分，而經查證不到50公分。

社會局則認為，非當事者，如鄰居，或其他對家戶淹水有疑慮，希望區公所能以較為公正的方式，讓雙方知道，且採行方式是符合民眾利益的，似不應以一個民眾檢舉，就去否認原先測量的事實，如果當時真有不周延之處，後續如何補救，要向民眾說明清楚，也要提供更多佐證資料，才能避免誤解。

據了解，當時台南市政府針對積淹水20公分以上未達50公分之受災戶，每戶發放5000元慰助金，財團法人賑災基金會提供台南市823淹水50公分以上家戶每戶2萬元，意即再加碼2萬元，因此當時台南市淹水50公分以上的家戶總計可領4萬5000元，100公分以上者最高可領5萬5000元。

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關鍵字：南市,安南區公所,淹水救助金,受災戶,跳腳

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