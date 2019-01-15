王世堅嗆馬英九「台灣第一個黑官」　要民進黨勿重蹈覆轍

▲台北市議員王世堅。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

「口譯哥」趙怡翔破格外派駐美代表處政治組長，坐擁24萬元高薪，引發空降爭議，日前更在臉書上自爆扣除開支剩下15萬，並非如外界所說的領這麼多，又引發批評。對此，台北市議員王世堅近來也針對此事砲打黨中央，怒嗆「錯了就錯了不要硬凹」，15日受訪時再表示，之所以評論是希望民進黨執政不要重蹈國民黨錯誤的覆轍，胡亂晉用自己人就是從國民黨開端的，直指馬英九就是「台灣第一個黑官」。

王世堅說，口譯哥的好或著不好，不是少數幾個人或帶過他的人講的就算，「那是一種主觀的標準，我們國家的用人要有一個客觀標準，就是國家考試，如果單憑幾位長官主觀覺得誰好就拉拔誰，那乾脆國家考試跟文官任用制度廢掉就算了。」

「幾位長官你要任用哪幾位你覺得好的人選，有其他任用方式，有機要人員、秘書什麼一堆，但是不要破壞事務官體制，會亂用文官制度。」王世堅表示，這種胡亂晉用自己人是從國民黨開端的，「從馬英九我們台灣第一個黑官，民國71年他擔任總統府第一局副局長，他當時也沒有通過人和國家考試啊，他是到了民國75年才用甲等特考補通過」，這種濫用破壞國家文官體制，是國民黨起的頭。

「我之所以評論，我是希望民進黨執政不要重蹈國民黨錯誤的覆轍。」王世堅說，再次強調，評論這件事我是抱持很客觀的觀點來看待這件事，晉用任何官員政政府應該注意兩點第一點，要採用客觀的國家制度來做標準，第二點，要顧及到人民的觀感，「口譯哥這事本來講個幾天沒事，問題是前天口譯哥三更半夜又發文討拍，不是你薪水多高不好，而是講的東西年輕朋友聽得下去嗎？你是在跟誰訴苦？你這就是得了便宜又賣乖！」

王世堅也爆料，口譯哥事件以來，昨天晚上到今天整個上午，服務處跟議會辦公室，通通是打來罵的電話，「所以口譯哥這個背後操控很成功，人家他們有資源」，但自己的批評有憑有據，所以昨天今天打來罵我的你們繼續打，就是這樣。王也說，這件事就跟小英總統無關，是吳釗燮部長你要擔這責任。