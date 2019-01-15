　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸「一生被一個人牽制住」　王世堅嗆：不要噁爛了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議員候選人王世堅陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

對於多次被議員王世堅消費，柯文哲15日表示，「其實不管你愛一個人恨一個人，其實你一生就被那一個人牽制住」，直言王就是一直在消費他。對此，王世堅受訪時回嗆，「柯文哲不要噁爛了好不好？」，嗆柯文哲當市長本來理當接受市民跟議員的監督批評，要是受不了這監督批評，「那你不要當嘛！」

前行政院長賴清德過去擔任台南市長常與國民黨議員謝龍介唇槍舌戰，你來我往，謝龍介甚至對賴清德喊話一生只監督你一人，而現在這個套路彷彿也在台北市長柯文哲與台北市議員王世堅身上看到，柯王二人的愛很糾葛也讓外界津津樂道。

「柯文哲不要噁爛了好不好？」對於柯文哲稱「愛一個人恨一個人會一輩子跟著你」、「藉由他炒知名度」，王世堅反嗆，自己從黨外時期就參與也關心政治，「那時候柯文哲你在哪裡？我20年前第一次來參選台北市議員的時候柯文哲你在哪裡？我參與政治比你早，你非常清楚。」

王世堅說，比喻口譯哥是小柯文哲是因為口譯哥在前天發了那篇文章，引起社會上很多負評，所以我認為口譯哥跟柯文哲一樣，這個叫做得了便宜又賣乖，「柯文哲就是典型的得了便宜又賣乖，占盡台灣人便宜，所以我才會說口譯哥其實是小柯文哲。」

「柯文哲，這麼講是抬舉你欸，至少口譯哥外交長才英文比你好太多了吧！」王世堅說，柯文哲一向就是這樣得意忘形，不要忘了市民選你是當市長不是選你來當皇帝，那選我當議員是要來監督你市長，不是來跟你市長當朋友，「我不跟市長吃飯應酬、不當市長背後靈、不當市長啦啦隊，我的職責就是要監督市長，柯市長你當市長本來理當接受市民跟議員的監督批評，你要是受不了這監督批評，那你不要當嘛。」

王世堅也爆料，口譯哥事件以來，昨天晚上到今天整個上午，服務處跟議會辦公室，通通是打來罵的電話，「所以口譯哥這個背後操控很成功，人家他們有資源」，但自己敢做敢當，柯文哲就是敢做不敢當的傢伙，「拜託你學著點，至少我敢做敢當，口譯哥這事情我還是批評。」

ET快訊
快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法
國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」
阿弟失業3年財產剩3元！Mei生日卻送他40萬重機「原因太偉

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,王世堅

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

行政院7張圖勸世　偷渡豬瘟「業障會在地獄引爆你！」

肉圓爸暴打妻兒　侯友宜秒變嚴肅：零容忍！從嚴追究、絕不寬貸

上班第二天拜會立法院　國民黨笑迎蘇貞昌：「促轉會全面改組」

點名陳吉仲、口譯哥　吳子嘉：2020蔡英文保不住政權

蘇貞昌上任後有兩個「蘇院長」　蘇嘉全：考慮叫大小S

傳怒飆防檢員　蘇貞昌笑回：以我的脾氣不是那樣子而已

王世堅嗆馬英九「台灣第一個黑官」　要民進黨勿重蹈覆轍

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

行政院7張圖勸世　偷渡豬瘟「業障會在地獄引爆你！」

肉圓爸暴打妻兒　侯友宜秒變嚴肅：零容忍！從嚴追究、絕不寬貸

上班第二天拜會立法院　國民黨笑迎蘇貞昌：「促轉會全面改組」

點名陳吉仲、口譯哥　吳子嘉：2020蔡英文保不住政權

蘇貞昌上任後有兩個「蘇院長」　蘇嘉全：考慮叫大小S

傳怒飆防檢員　蘇貞昌笑回：以我的脾氣不是那樣子而已

王世堅嗆馬英九「台灣第一個黑官」　要民進黨勿重蹈覆轍

台東縣政府招募文化志工　即日起至3月31日止報名

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

中職／藤田学客座投教　林威助盼日式風格幫助潛力投手

比賽拍肉肉！老公喬5分鐘…她隨手「喀擦」5秒完勝　千人認證：一看就餓了

快訊／監察院通過彈劾管中閔：「國內兼職」違法

喚醒內心深處的少女心！粉紅「蕾絲蜜粉」裡面篩網上竟然有蝴蝶

「單手插口袋騎車」綠燈10秒被擊落　騎士跪姿跌坐又彈起來

面臨困難挑戰　SpaceX宣布裁員10%

卸任後第1天　賴清德傳圓臉、M字瀏海舊照給蕭美琴

求親民黨團多幫忙　蘇貞昌「哇第二次做了啦、是內行不是外行」

政治熱門新聞

陳菊拋售44公頃土地？府：無償..

第一怒！蘇貞昌機場視察先電防疫..

沒錢的無價之寶　余天：後悔入政..

謝龍介：2020賴清德任蔡英文..

葛來儀也挺口譯哥「期待與你合作..

要口譯哥接「駐美副代表」吳釗燮..

不忍了！羅智強為這2人回擊蔡正..

實勘泉水遺址　潘恆旭：珍惜資源

「最強村姑」傳棄綠投白　謝龍介..

韓國瑜辦公室　遷往鳳山

王世堅開酸　柯P：愛恨一個人一..

不斷更新／柯文哲險勝丁守中32..

陳吉仲升官　菜農、宅神送花籃：..

陳筱諭退黨　登記參選台南立委

更多熱門

相關新聞

談口譯哥　王世堅嗆馬英九台灣第一個黑官

「口譯哥」趙怡翔破格外派駐美代表處政治組長，坐擁24萬元高薪，引發空降爭議，日前更在臉書上自爆扣除開支剩下15萬，並非如外界所說的領這麼多，又引發批評。對此，台北市議員王世堅近來也針對此事砲打黨中央，怒嗆「錯了就錯了不要硬凹」，15日受訪時再表示，之所以評論是希望民進黨執政不要重蹈國民黨錯誤的覆轍，胡亂晉用自己人就是從國民黨開端的，直指馬英九就是「台灣第一個黑官」。

陳思宇嘆一個女生被兩個男生欺負　何志偉：我不攻擊不騷擾

合體館長直播！陳思宇讚熱情：讓大家看到真實的政治人物很重要

悠遊卡新董座遭批酬庸　柯P：不服氣來做做看

蘇貞昌設協調會報　柯P：制度化的話不錯

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

企鵝妹直播氣哭！3000觀眾呆看姊弟吵翻

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽噁心

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

《皓鑭傳》「1周8集」首播日曝光

加國男走私毒品　陸重審判死

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面