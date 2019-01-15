柯文哲酸「一生被一個人牽制住」　王世堅嗆：不要噁爛了

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

對於多次被議員王世堅消費，柯文哲15日表示，「其實不管你愛一個人恨一個人，其實你一生就被那一個人牽制住」，直言王就是一直在消費他。對此，王世堅受訪時回嗆，「柯文哲不要噁爛了好不好？」，嗆柯文哲當市長本來理當接受市民跟議員的監督批評，要是受不了這監督批評，「那你不要當嘛！」

前行政院長賴清德過去擔任台南市長常與國民黨議員謝龍介唇槍舌戰，你來我往，謝龍介甚至對賴清德喊話一生只監督你一人，而現在這個套路彷彿也在台北市長柯文哲與台北市議員王世堅身上看到，柯王二人的愛很糾葛也讓外界津津樂道。

「柯文哲不要噁爛了好不好？」對於柯文哲稱「愛一個人恨一個人會一輩子跟著你」、「藉由他炒知名度」，王世堅反嗆，自己從黨外時期就參與也關心政治，「那時候柯文哲你在哪裡？我20年前第一次來參選台北市議員的時候柯文哲你在哪裡？我參與政治比你早，你非常清楚。」

王世堅說，比喻口譯哥是小柯文哲是因為口譯哥在前天發了那篇文章，引起社會上很多負評，所以我認為口譯哥跟柯文哲一樣，這個叫做得了便宜又賣乖，「柯文哲就是典型的得了便宜又賣乖，占盡台灣人便宜，所以我才會說口譯哥其實是小柯文哲。」

「柯文哲，這麼講是抬舉你欸，至少口譯哥外交長才英文比你好太多了吧！」王世堅說，柯文哲一向就是這樣得意忘形，不要忘了市民選你是當市長不是選你來當皇帝，那選我當議員是要來監督你市長，不是來跟你市長當朋友，「我不跟市長吃飯應酬、不當市長背後靈、不當市長啦啦隊，我的職責就是要監督市長，柯市長你當市長本來理當接受市民跟議員的監督批評，你要是受不了這監督批評，那你不要當嘛。」

王世堅也爆料，口譯哥事件以來，昨天晚上到今天整個上午，服務處跟議會辦公室，通通是打來罵的電話，「所以口譯哥這個背後操控很成功，人家他們有資源」，但自己敢做敢當，柯文哲就是敢做不敢當的傢伙，「拜託你學著點，至少我敢做敢當，口譯哥這事情我還是批評。」