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柯辦財委接悠遊卡董座　吳嘉沅春節後說明營運方向

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▲▼悠遊卡公司董座吳嘉沅。（圖／記者陳家祥攝）

▲新任悠遊卡公司董座吳嘉沅。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

悠遊卡投資控股公司15日舉行董監事改選，確定由富璁建設開發董事長吳嘉沅出任董事長。吳嘉沅今於會議中撥空出面受訪，因會議仍在進行不便受訪，僅感謝外界關心，並表示將於春節過後找時間對外說明未來悠遊卡公司營運方向。

悠遊卡公司為悠遊卡控股旗下子公司，前任董事長林向愷屆期後以照顧年邁母親為由不續任，悠遊卡控股公司今將舉行臨時股東會改選董監事，隨即悠遊卡公司再舉行董事會產生董事長。悠遊卡控股公司11席董事，北市府握有6席，依照往例董事長由北市府指派人選，北市府經遴選決定悠遊卡控股及悠遊卡公司董事長，皆將由吳嘉沅擔任。

吳嘉沅現職為富璁建設開發董事，兼任永豐銀行獨立董事，此人事案最大爭議在於吳在柯文哲競選連任期間，曾擔任柯競選總部財務監督委員，當時柯競召開財務支出記者會時，吳嘉沅要求柯不得以競選經費支付行動競總罰單，讓柯驚喊「天啊！」，也讓吳嘉沅受到外界關注。

根據憂一卡公司的新聞稿，吳嘉沅過去3年擔任悠遊卡投資控投公司董事，對業務已有相當程度的熟悉與參與，並大力督促悠遊卡公司申請經營電子支付業務。他表示，感謝過去歷任董事長帶領悠遊卡公司跨交通支付領域，取得小額支付市場的龍頭領導地位。悠遊卡公司將於金管會核准電子支付業務執照後，正式開啟電子數位支付的元年，以虛實整合的競爭力，面對多元的支付市場挑戰。

為了專心投入悠遊卡公司的經營，吳嘉沅已辭去其他董事長之職。他表示，悠遊卡公司肩負的任務與一般營利事業不同，在達成台北市政府無現金城市的願景下，也需同時兼顧創造社會價值，照顧團隊及股東的權益等使命，期待能提升悠遊卡公司治理、市民福祉、專業化經營等三大面向，成為政府轉投資公司的標竿。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,悠遊卡,吳嘉沅

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