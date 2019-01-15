超噁狼師！上課「手放桌下前後搖」邊看片邊摸　學生全傻眼

▲狼師在教室直接打手槍。（圖／翻攝自fox19.com）

記者錢玉紘／綜合報導



美國俄亥俄州出現一名超噁的狼師，竟然在上課的時候，公然在教師桌子底下打手槍，學生們全都傻眼至極。現在這名老師已經被已公然猥褻罪等罪名逮捕起訴，正在等候出庭，雖然有學生錄下影片，但男老師的父親還是極力否認兒子有教室裡面做出不雅舉動。

英國「每日郵報」報導，這名41歲的代課老師阿巴拉罕（Tracey Abraham）在俄亥俄州的溪畔中學（Creekside Middle School ）教書，但是卻在某天早上10點多上課是，被學生發現在老師桌下做出「可疑行為」，學生們將此事舉報給校方。

一名學生錄下影片提到，當時阿巴拉罕的手放在桌子底下，看著手機，左手臂前後移動，「我看到他的手動個不停，這讓我非常分心，吸引我的注意，我對他說『欸你在幹嘛啊』，他叫我管好自己就好」。經調查後發現，這名老師竟是在桌子底下公然打手槍，立刻就被趕出教室和學校。

地區警方表示，阿巴拉罕已經被下令不能再回學校，也不得跟任何學生有實際上的接觸，「另外，我們也並未獲得消息，顯示有任何學生在課堂上做出裸體之類的行為」。

這名狼師已經逮捕，並以公開猥褻罪名起訴， 但暫時交保獲釋，將於15日出庭受審。阿巴拉罕的父親也確認這個事件，他指出，兒子過去並沒有做過類似的行為，並且否定學生們，「我覺得他們根本就看錯了」。

▼這名老師已經被逮捕。（圖／翻攝自推特／City of Fairfield Police Department）