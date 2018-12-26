政大韓籍狼師性騷女學生　摸8次判1年2月、驅逐出境

▲陳亭妃當時開記者會，要教育部審慎處理。（圖／資料照）



突發中心／台北報導

政治大學韓文系專任約聘助理教授朴在慶（PARK JAE KYUMG），106年6月被立委陳亭妃揭露在任職期間，連續對9名女學生性騷擾，包括攬肩膀、把手放女大學生大腿內側，甚至伸手戳胸側等動作，其中2女報警提告，台北地院作出最新判決，認定朴在慶對2名女學生確有8次性騷擾行為，各判刑3個月，合併執行1年2個月，可易科罰金42萬元，執行完畢後立即驅逐出境，全案仍可上訴。

106年6月有學生在臉書、PTT上發文，揭露韓文系外籍教師朴在慶突然觸摸女學生鎖骨，甚至對著手掌吹氣、拍屁股等行為，即便女學生躲開，還稱是「反應過度」`「明明喜歡老師，怎麼會討厭老師的觸摸呢？」等話語；政治大學組成性平會調查，發現有9位學生指證曾經遭到朴男騷擾；案發後朴男已經被政大解聘，並且被限制出境。

不料在記者會後，原本以為校方性平會積極且嚴謹加速處理本案，但卻發生狼師對幫助受害女學生發聲的葉同學和朱老師提出「妨害名譽罪之告訴」。證人政大朱老師曾指出，有學生傳給他對於該名外籍老師不適任的連署書，當時就達到202人連署。

陳亭妃也說，目前共有9位遭到外籍狼師性騷擾的女學生，現場並Call Out給受害女學生陳述遭受狼師性騷擾的恐懼過程。A女於電話中表示說，「我請老師不要這樣，但每次無視我的反抗」，讓她現在想到還是很害怕；B女則說，她曾委婉向狼師透露「你的語言很像變態大叔」，該老師卻認為她在胡說八道。

台北地院25日做出最新判決，認定被害人與目擊者的陳述一致，且2女受害的經過相當相同，判決朴男有罪，合併執行1年2月，可易科罰金42萬元，執行完畢後後驅逐出境，全案仍可上訴。