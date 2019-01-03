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台灣如何防範對岸軍事壓力　寇謐將建議：加強政治作戰反制統戰

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▲▼總統蔡英文出訪F16伴飛護送。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲寇謐將認為台灣不適用「傳統定義」的擊敗對手看待戰爭。圖為國軍F-16。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者林彥臣／綜合報導

常駐台北的時事分析家與記者寇謐將（Jean-Michael Cole）在美國媒體《國家利益》（The National Interest）以《中國入侵台灣會發生什麼事，誰會贏》為題（A Chinese Invasion of Taiwan: What Happens? Who Wins?）評論兩岸局勢，並針對台灣的處境給予建議。

寇謐將的文章指出，儘管國際間的國防人士大多認為，兩岸之間的權力關係已經轉向對中國有利，北京方面也無意以軍隊入侵台灣的方式「一次性解決台灣問題」，因為成本太高可能會更傾向以經濟依賴和激勵措施來實現統一，說服台灣人重新統一的不可避免性。

雖然這些因素肯定會妨礙對這個島國發動戰爭，但是還是無法完全忽視解放軍採取行動的可能性，如果發動戰爭是以「防禦性戰爭」的理由，在這個框架之下，因為環境中的變化和站不住腳的情況，中國必須「被迫」採取行動。

儘管台海在不久的將來發生戰爭的可能性較低，但台北當局不能因此自滿，必須更積極尋求有效的防禦性戰略，首先必須讓台北界定「勝利」會是什麼樣子，有鑑於兩軍的數量與質量的差異，很明顯台灣的勝利不適用最大限度的術語來定義「敵軍徹底毀滅」。

此外台灣沒有辦法也沒有意圖將中國人民解放軍，殲滅在中國的領土之上，因此軍事行動中的區域，主要會發生在台灣海峽，並且會完全入侵海峽中線靠近台灣的一邊。

有許多的情境可以促使解放軍對台灣施加壓力，但並不是所有的情境都涉及全面入侵台灣，例如利用解放軍海軍與空軍封鎖台灣，在利用火箭軍對台灣領導人所在地發動斬首行動，接著在破壞掉雷達站、簡易機場、海軍基地與其他C4ISR（自動化指揮系統）。

在所有的情境之下，台灣被迫採取純粹防禦的姿態，所以強化與改進防空能力是台灣戰略的一部分，台灣軍方多年來也對此進行準備，降低中國實現目標的機會。

寇謐將指出，即使中國入侵台灣的概率很小，但還是存在，鑑於台灣社會的趨勢使得與中國的統一越來越不具吸引力，十年後中國領導層決定不得不採取軍事行動出於「純粹的防禦性目的」，這個理由不是不可行，大可以「反分裂分子」為理由，這樣的行動有可能撕裂一個中國並且激勵領土內的其他分裂團體。

那麼台灣可以做什麼來抵禦解放軍呢？台灣軍方不能把冀望在常規戰場上解決解放軍，台北也不能美國日本等盟國會干預，最好的防禦措施就是確保中國不會發動這場戰爭，換句話說台灣必須大幅增加入侵的成本，造成解放軍、北京高層、中國人民無法接受的痛苦。

▲▼雄三飛彈發射。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）

▲台灣以雄三飛彈或天弓防空飛彈威基礎，開發出地對地中程飛彈。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）

這意味著台灣方面必須在具備全方位精良的武裝與訓練有素的部隊，讓解放軍的入侵付出重大的代價，但是這種豪豬式防禦策略可能不足以阻止北京，因此台灣方面已經計畫對中國造成更不可承受的痛苦，包括部屬地對地的巡弋飛彈、空對地的集束炸彈等等。

除此之外，台灣還可以選擇幾種不對等的策略來增加解放軍入侵的痛苦，首先是加倍努力進行政治作戰，反制中國對台灣的統戰策略，中國已經用類似的行動，成功削弱台灣軍隊的士氣，同時還讓其他國家認為台灣是一個不可靠的安全伙伴、台灣被統一是不可避免的。

▲▼ 美軍駐阿富汗士兵 。（圖／路透）

▲ 美軍示意圖 。（圖／路透）

更積極的政治作戰策略，是告訴北京如果解放軍入侵台灣，美國、日本會積極採取行動，北京不應該猜測美國是否會介入台海衝突，因為一但他們介入衝突，會大大降低快速低成本解決台灣問題的可能性。

除此之外台灣還應該充分活用島上的資產，例如充滿活力的自由、民主和重要的經濟，鼓勵國際社會用更加強硬的立場反對透過軍事手段來解決台灣問題，讓北京相信國際社會不會支持他們使用武力，更可能換到痛苦的經濟制裁。

過去台商對於中國的經濟產生了關鍵性的作用，如果解放軍在台海發生衝突，也可能會讓台商威脅停止營運甚至完全退出，雖然他們很高興在中國賺大錢，但是多數台商仍是認為自己是台灣人，他們不願意自己的祖國被戰爭蹂躪，不應該低估他們對北京可能發會的作用。

臉書19日下午大當機，香港電台監測到「導彈式駭客攻擊」。（圖／翻攝自香港電台「D100」臉書粉絲團）

▲「駭客攻擊」示意圖。（圖／翻攝自香港電台「D100」臉書粉絲團）

台灣可能對北京採取的最後一個領域可能是網路作戰的「電子破壞」，可以選擇對民用或軍是目標進行報復，目的是干擾解放軍入侵台灣的正常運作能力。

寇謐將總結，由於美國和日本沒有承諾在解放軍入侵台灣時會進行早期干預，台灣方面很可能會以「傳統定義」來擊敗對手，但雙方之間的力量差距太大了，台灣要打敗中國唯一的途徑，就是確保解放軍永遠不會來攻擊台灣。

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關鍵字：寇謐將,政治作戰,國家利益,軍武,國際軍武

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