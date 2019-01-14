陳其邁西裝照曝光　地方媽媽暴動：最帥副閣揆

▲陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌14日上任，他院會中表示，施政務必簡政便民，以人民角度思考問題，施政要與時俱進，解決人民問題。對此，行政院副院長陳其邁也在臉書表示，「未來行政院也將成立中央地方建設協調會報，中央地方合作，讓團隊更接地氣。」。然而，陳其邁一身帥氣西裝照曝光，讓網友大喊「最帥副閣揆」

陳其邁競選高雄市長，以15萬票之差，輸給國民黨對手、現高雄市長韓國瑜，但敗選後開始積極經營直播，靠著愛貓「陳小米」、撩妹金句、大方約邁粉見面，人氣翻漲，感謝咖啡音樂會更是1萬多人爆棚，他還在現場獻唱《紅豆》，暖男形象深植人心。

人氣逆勢翻漲的陳其邁，接下行政院副院長，他上任的前一天在臉書感性發文，民進黨敗選，他知道做得不夠多，也不夠好，因此接受這份職務，在野黨形容是失敗者聯盟，這些不管是酸言酸語也好，或是對民進黨的批評，他會永遠放在心裡，更虛心傾聽民意，也會更加努力打拼。

陳其邁也感謝總統蔡英文及準行政院長蘇貞昌對他的信任，讓他有一個新挑戰，面對這艱難的工作，他知道上任後，第一件最重要的事情就是「要與蘇院長衝衝衝，在工作崗位上，以緊緊緊的執行力，全力以赴！」

蘇貞昌14日上任，他院會中表示，施政務必簡政便民，以人民角度思考問題，施政要與時俱進，解決人民問題。對此，陳其邁也在臉書表示，「未來行政院也將成立中央地方建設協調會報，中央地方合作，讓團隊更接地氣。」。

許多邁粉也紛紛留言回應，「第一天上班精神氣色都很好喔！邁邁加油」、「 加油!我在高雄為你打氣」、「最帥副閣揆加油」、「西裝有夠帥，邁邁加油」