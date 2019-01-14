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吳音寧被下台陳吉仲升官　菜農、宅神送花籃祝賀：狠狠支持

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▲▼行政院聯合交接典禮 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院聯合交接典禮，農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

農委會主委陳吉仲14日正式上任，經常上政論節目反映農民心聲的雲林菜農林佳新，以及宅男朱學恒聯名送了一盆花籃，恭賀陳吉仲升官。朱學恒狠酸，「吳音寧被下台之後，他還從副主委升官成主委，顯然真的厲害，一定要狠狠支持」

民進黨九合一選舉兵敗如山倒，原本執政的13縣市，僅剩基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市和屏東縣6席，民進黨選後開始抓戰犯，首當其衝拿北農總經理吳音寧開刀，認為北農身為全台最大蔬果產銷平台，在她的領導下沒能讓農民有滿意的價格。

前北農總經理吳音寧被拔官，當初提拔她的農委會副主委陳吉仲表示，農委會肯定吳音寧專業的行為，也感謝她在任內對全台灣農產的付出，「我就是挺她，所以認為她現在離開是最好的時間點」，也希望可以在她離開（北農）後，外界能來檢視她的專業。

▲▼吳音寧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前北農總經理吳音寧。（資料照／記者屠惠剛攝）

聽完陳吉仲的一席話，當時朱學恒在臉書狠酸，「有人可以解釋一下這堆幹話嗎？我從頭看到尾發現看不懂。今天幹話第一名是不是他啊？」。許多網友也紛紛留言，「幹話王」、「是鬼話」、「讓所有人看看民進黨是怎麼樣無情無義冷血的」。

如今陳吉仲升任農委會主委，朱學恒和林佳新聯名贈送花籃，要恭賀陳吉仲升官。朱學恒隨後在臉書表示，「大家都知道我最挺政府官員了，尤其是力挺吳音寧的陳吉仲，吳音寧被下台之後，他還從副主委升官成主委，顯然真的厲害，一定要狠狠支持」

▲▼ 宅神、林佳新送花籃祝賀陳吉仲升任農委會主委。（圖／翻攝自宅神臉書）

▲宅神、林佳新送花籃祝賀陳吉仲升任農委會主委，宅神狠酸「狠狠支持」

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關鍵字：宅神,朱學恒,陳吉仲,吳音寧,林佳新

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