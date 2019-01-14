盜領10萬「放口袋都還沒熱」就遇警察　嫌拔腿狂奔百公尺就逮

▲盜領10萬遇警盤問竄逃車陣仍被逮。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市36歲阮姓男子13日在鶯歌區潛入民宅竊取現金1萬元、存摺、金融卡後，失主將密碼寫在存褶上，讓阮男至‪桃園市龜山區商店‬ATM順利盜領10萬元，‪適巧龜山分局員警金融機構巡簽，院男心虛偷偷將金融卡棄置車底下，面對員警盤問竟拔腿狂奔，驚險穿越車陣100公尺仍被捕，全案依竊盜、詐欺罪嫌移送法辦。

▲阮男偷偷丟棄車底的金融卡也被警方找到。（圖／龜山警分局提供）

警方指出，龜山分局大林派出所巡佐謝文貫、警員余家榮及實習生警13上午執行轄區金融機構巡邏勤務，巡‪簽龜山區萬壽路二段‬華南銀行發現阮嫌形跡可疑，員警上前盤查，眼尖看見阮嫌有東西丟往路邊。

阮嫌面對員警盤問故作鎮定，突然往馬路車陣中逃竄，穿越4線道後在對向騎樓被腳程快的員警抓住，並在阮嫌身上及掉落地下的現金找回10萬元，同時在路邊車底下找到被丟棄的金融卡。員警一度以為阮嫌是車手，經商請金融卡客服中心代為聯繫卡主陳姓女子到案說明，陳女才知道家中失竊，損失現金1萬元、存摺及提款卡遭竊。

▲▼阮男在車陣逃跑100公尺仍被員警逮捕壓制送辦。（圖／龜山警分局提供）

警方調查，阮嫌當日先在‪新北市鶯歌區某公寓四樓‬侵入住宅行竊財物，發現密碼寫在存摺上，立刻拿著金融卡坐計程車，到‪桃園市龜山區商店‬的ATM分批盜領10萬元，其中贓款1萬元已被花盡，所幸警方即時查獲找回被盜領的10萬元，警方呼籲民眾密碼與金融卡要分開，春節期間警方也會加強金融機構巡邏，提供護鈔服務請民眾多加利用。