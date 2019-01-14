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社會 社會焦點 保障人權

肉圓惡爸衝突非首例　6年前曾因「教養認知不同」鬧上社會局

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▲▼ 肉圓惡爸 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲ 肉圓惡爸 。（圖／翻攝自當事人臉書）

突發中心／新北報導

蘆洲一名42歲林姓男子，因為肉圓沒加辣就痛毆兒子，母親勸阻也被勒脖，畫面一出引起外界譁然。新北市社工局查出這對夫妻6年前就曾因教養小孩的問題，因意見不合大鬧而被通報。

家防中心主任許芝綺表示，2013年夫妻2人因為教養認知不同而通報，社會局也介入協商後，追蹤一年問題未再發生，便沒有將這起通報列入家暴紀錄，除此之外，並未曾接獲也未有家暴紀錄。

▲▼肉圓惡爸被揍到送醫！網肉搜「在哪間醫院」警申請家暴令。（圖／爆料公社）

▲6年前就曾因教養問題鬧上社會局。（圖／爆料公社）

對於母子2人是否願意返家，社會局表示，將會遵循2人意見，若願意返家，林男則需要接受戒酒治療，並且得上心理諮商及親職教育課程，另外，為確保母子安全，社工將會定期訪視。

另外，男童就讀的學校表示，已在事發後24小時內進行校園安全中心及家庭暴力防治中心通報，男童母親也與向學校請假，將會一路請假到寒假。

▲▼男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林男被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

校方也表示，男童在學校的表現相當優異，英文繪畫、定向越野都曾代表學校參加比賽得獎，而平時課業也都是班上前三名。針對此次事件，學校也啟動輔導機制，會定期跟孩子聯繫，包含校長、老師都有跟媽媽了解請假跟身心狀況，隨時可以提供協助。

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關鍵字：教養,認知,社會局,肉圓

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