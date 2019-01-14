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影／220秒呈現檢體一生 宜蘭博愛醫院精準醫療的幕後藏鏡人

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記者游芳男／宜蘭報導

在醫療院所中，醫師、護理師第一線面對病人，但後端還有重要的「醫事檢驗師」負責檢驗檢體，做為醫師診斷治療的重要依據。1月14日是醫檢師節，羅東博愛醫院檢驗科為此精心製作1支短片，藉由血液檢體的1日旅程，介紹這群24小時運作的醫檢團隊工作日常。

▲▼1月14日是醫檢師節，羅東博愛醫院檢驗科為此精心製作1支短片，藉由血液檢體的1日旅程，介紹這群24小時運作的醫檢團隊工作日常。（圖／記者游芳男翻攝，下同）▲▼1月14日是醫檢師節，羅東博愛醫院檢驗科為此精心製作1支短片，藉由血液檢體的1日旅程，介紹這群24小時運作的醫檢團隊工作日常。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼1月14日是醫檢師節，羅東博愛醫院檢驗科為此精心製作1支短片，藉由血液檢體的1日旅程，介紹這群24小時運作的醫檢團隊工作日常。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

民國2000年1月14日立法院三讀通過「醫事檢驗師法」，醫檢師從此有了法律的專業規範及保障，經中華民國醫事檢驗師全聯會決議將當日訂為醫檢師節。不過一般民眾對醫檢師的工作普遍不是很清楚，羅東博愛醫院特別在醫檢師節當天，推出宣傳短片，揭開這群藏鏡人的神秘面紗。

羅東博愛醫院表示，該院檢驗科現設有血液鏡檢組、生化免疫組、微生物檢驗組、血庫、分生實驗室及門診抽血服務等編制，全年無休24小時不間斷的提供安全、快速、高品質的各類檢驗服務。

▲▼1月14日是醫檢師節，羅東博愛醫院檢驗科為此精心製作1支短片，藉由血液檢體的1日旅程，介紹這群24小時運作的醫檢團隊工作日常。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲醫檢師將採樣的檢體送回檢驗科檢驗，24小時全年無休。（圖／記者游芳男翻攝）

抽血是病人與醫檢師最接近的時機，也是取得檢體來源最常使用途徑。影片以血液檢體的視角呈現，從病人在診間中接下一張檢驗單開始，接著採檢、運送、上機檢驗、人工確認到最後送出報告、醫師說明病情一連串過程全收錄在內，包含傳送急件檢體的「氣送」設備，藉氣壓運送在數秒內便能將檢體從1樓急診送至3樓檢驗科，快速安全。

從檢體成為一份檢驗報告，每個環節都必須經過最高規格的處理和醫檢師再三確認，才能確保檢體的安全和穩定，並產出精準的檢驗數據，讓醫師可以進行正確的診斷及治療。有些時候，醫檢師早一步發現異常數值，立即通報醫師，甚至能及時挽回病人寶貴生命。

▲▼1月14日是醫檢師節，羅東博愛醫院檢驗科為此精心製作1支短片，藉由血液檢體的1日旅程，介紹這群24小時運作的醫檢團隊工作日常。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲從檢體成為一份檢驗報告，每個環節都必須經過最高規格的處理和醫檢師再三確認。（圖／記者游芳男翻攝）

擔任影片製作人的醫檢師陳逸琪說：「醫檢師最常被等待報告的病人問怎麼檢驗那麼久？」藉影片她想讓外界了解團隊縝密的步驟和流程，「3分40秒的短片，其實背後是整個醫檢團隊的努力和長期的經驗累積」。

檢驗科主任鄭明輝醫表示，該院採用國際先進的檢驗全自動分析儀，提供數百項檢驗服務，檢驗檢體全程導入條碼辨識作業，以系統資訊化作業管理，是宜蘭縣內檢驗項目最多最齊全的檢驗單位。

羅東博愛醫院檢驗科不只通過ISO醫學實驗室認證，更連續多年獲得宜蘭衛生局醫政督考檢驗機構特優的肯定，醫檢師的經驗與能力可以提供更有效安全的精準診斷依據，期許所有醫檢師都能成為醫師最強而有力的後盾及夥伴，共同為守護病人安全貢獻一份心力。

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關鍵字：羅東博愛醫院,檢驗科

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