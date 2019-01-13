台灣蓮霧進軍香港賣光光　主婦、年輕人最愛這4種水果

▲2019春節臺灣水果嘉年華在香港舉行，蓮霧銷售一空。（示意圖／達志影像）

記者許展溢／台北報導

為協助水果搶攻海外市場，農委會即日起至21日委託外貿協會在香港永安百貨彌敦道店舉辦「2019春節台灣水果嘉年華」，蓮霧、蜜棗、鳳梨釋迦、茂谷柑禮盒最受歡迎，珍珠芭樂 、木瓜、葡萄、鳳梨在超市通路，最受主婦及年輕人喜愛，其中蓮霧開賣當天更是銷售一空。

農委會表示，去年起結合我駐外館處、外貿協會進行海外通路及國外採購業者洽接，2018年水果及其相關產品貿易出口突破歷史新高，達2.69億美元，較2017年成長19.3%，其中生鮮水果出口值達1.35億美元，較2017年增加近3成。

▲珍珠芭樂在超市通路，最受主婦及年輕人喜愛。（示意圖／pixabay）

農委會指出，這次水果嘉年華選在香港舉行，就是希望以香港在國際暨華人市場的特殊地位，以創新突破作法，整合國內水果結合海外通路業者，行銷台灣水果，11日邀集港澳地區所有通路業者及台灣農民團體、合作社代表在香港進行宣傳，銷售金額突破29萬港幣，其中，蓮霧更是銷售一空。

農委會表示，香港人過去只知道台灣夏季芒果，本次當令蜜棗、茂谷柑、黑珍珠蓮霧、珍珠芭樂、鳳梨釋迦、鳳梨、葡萄、木瓜等果品，都令香港民眾驚艷，百貨通路、超市等台灣水果販售熱絡。

▲台灣木瓜也很受香港年輕人和主婦喜愛。（示意圖／達志影像）

農委會提到，港澳地區因應熱絡買氣及消費者詢問度增加，已增加訂單2成外，珍珠芭樂 、木瓜、葡萄、鳳梨在超市通路，最受主婦及年輕人喜愛，第一批進口水果即將售罄，預計明（14日）各香港通路進口商將向台灣各產地追加第2批訂單。