陸2018年外貿總值創歷史新高　突破30萬億元人民幣

▲貨輪貿易示意圖。（圖／CFP）

記者丘秝榕／綜合報導

根據大陸海關總署統計，中國2018年外貿進出口總值達到30.51萬億元人民幣，約1077萬億元新台幣，相較於2017年增長9.7 %，並超越2017年歷史高點2.7萬億元（人民幣，下同），貿易順差開始收窄。

海關總署統計指出，中國2018年外貿進出口總值達到30.51萬億元。其中，出口16.42萬億元，增長7.1%；進口14.09萬億元，增長12.9%；貿易順差達2.33萬億元，收窄18.3%。

若按美元計算，大陸2018年外貿進出口總值為4.62萬億，增長12.6%。其中，出口2.48萬億，增長9.9%；進口2.14萬億，增長15.8%；貿易順差達3517.6億，收窄16.2%。

以2018年統計數據比較2017年，外貿進出口總值30.51萬億元，比2017年歷史高點多出2.7萬億，創下歷史新高。

▲寧波舟山港貨輪。（圖／CFP）

海關總署統計分析司司長李魁文指出，2005年外貿進出口總值超過10萬億元，2010年超過20萬億元；2018年總值超過30萬億元，比2017年歷史高點多出2.7萬億，創下歷史新高。

李魁文說，「一系列促進外貿穩定增長的政策措施，有效應對外部環境深刻變化，對於外貿總體平穩，穩中有進，進出口規模創歷史新高」，未來大陸有望保持「全球貨物貿易第一大國的地位」。

有關人民幣2019年走向，《中國證券報》報導指出，「人民幣貶值最大壓力階段已過，未來貨幣調控更有騰挪空間」，央行2019年創設「定向中期借貸便利」，同時完善「普惠金融定向降准考核口徑」，宣布全面降準1個百分點，持續前進「寬貨幣」取向。

不過，此時斷言人民幣進入「趨勢性升值」還太早，報導分析，目前人民幣中短期匯價運行，仍可能面臨反復和波動，有鑑於外部風險收斂、市場預期改善，人民幣匯率的貶值壓力「最大的階段」已過，短期內，較快升值也是為應對「潛在波動」所預留的緩衝空間。