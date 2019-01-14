　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸2018年外貿總值創歷史新高　突破30萬億元人民幣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼商船，貿易，進出口，貨輪。（圖／CFP）

▲貨輪貿易示意圖。（圖／CFP）

記者丘秝榕／綜合報導

根據大陸海關總署統計，中國2018年外貿進出口總值達到30.51萬億元人民幣，約1077萬億元新台幣，相較於2017年增長9.7 %，並超越2017年歷史高點2.7萬億元（人民幣，下同），貿易順差開始收窄。

海關總署統計指出，中國2018年外貿進出口總值達到30.51萬億元。其中，出口16.42萬億元，增長7.1%；進口14.09萬億元，增長12.9%；貿易順差達2.33萬億元，收窄18.3%。

若按美元計算，大陸2018年外貿進出口總值為4.62萬億，增長12.6%。其中，出口2.48萬億，增長9.9%；進口2.14萬億，增長15.8%；貿易順差達3517.6億，收窄16.2%。

以2018年統計數據比較2017年，外貿進出口總值30.51萬億元，比2017年歷史高點多出2.7萬億，創下歷史新高。

▲▼寧波舟山港。（圖／CFP）

▲寧波舟山港貨輪。（圖／CFP）

海關總署統計分析司司長李魁文指出，2005年外貿進出口總值超過10萬億元，2010年超過20萬億元；2018年總值超過30萬億元，比2017年歷史高點多出2.7萬億，創下歷史新高。

李魁文說，「一系列促進外貿穩定增長的政策措施，有效應對外部環境深刻變化，對於外貿總體平穩，穩中有進，進出口規模創歷史新高」，未來大陸有望保持「全球貨物貿易第一大國的地位」。

有關人民幣2019年走向，《中國證券報》報導指出，「人民幣貶值最大壓力階段已過，未來貨幣調控更有騰挪空間」，央行2019年創設「定向中期借貸便利」，同時完善「普惠金融定向降准考核口徑」，宣布全面降準1個百分點，持續前進「寬貨幣」取向。

不過，此時斷言人民幣進入「趨勢性升值」還太早，報導分析，目前人民幣中短期匯價運行，仍可能面臨反復和波動，有鑑於外部風險收斂、市場預期改善，人民幣匯率的貶值壓力「最大的階段」已過，短期內，較快升值也是為應對「潛在波動」所預留的緩衝空間。

ET快訊
賈靜雯關美肌！0修圖照首曝光網看傻：根本咘咘
肉圓惡爸沒加辣痛打兒　緊急保護令凌晨火速通過
影／3警面前攤手翹二郎腿！肉圓惡爸狠揍妻小後臭跩樣曝光

關鍵字：海關總署,外貿進出口總值,貿易順差,人民幣

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

投訴數量超權健2倍！河北華林年吸金170億調查組進駐

全球互聯網經濟規模排行　中國居首美國第二

影／噁男電梯內「強抱」小四女童「撫胸摸頭」30秒　爸調監視器氣炸

華聞快遞／陸2018年外貿總值創歷史新高　突破30萬億元人民幣

陸2018年外貿總值創歷史新高　突破30萬億元人民幣

2019促金融開放　陸銀保監會：將讓一些專業外資進入市場

搭高鐵發高燒！外籍男「疑患MERS」送醫治療　港鐵車廂速消毒

江蘇爆接種過期疫苗！嬰兒起疹、嘔吐　我外交部：台灣可以幫忙

陸商務部：2019年要做好「一促兩穩」　適切處理貿易爭端

河北今年起打算「周休2天半」　促消費穩經濟

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

倒路口「驚險躲18車」仍遭輾斃　醉漢鮮血流滿地不治身亡

大胃王路路狂喀「537片肉」！　完食後說0分飽...店員超傻眼

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

牛排店付「千元假鈔」還賺真錢　圓字被遮一半... 老闆收到氣炸

投訴數量超權健2倍！河北華林年吸金170億調查組進駐

全球互聯網經濟規模排行　中國居首美國第二

影／噁男電梯內「強抱」小四女童「撫胸摸頭」30秒　爸調監視器氣炸

華聞快遞／陸2018年外貿總值創歷史新高　突破30萬億元人民幣

陸2018年外貿總值創歷史新高　突破30萬億元人民幣

2019促金融開放　陸銀保監會：將讓一些專業外資進入市場

搭高鐵發高燒！外籍男「疑患MERS」送醫治療　港鐵車廂速消毒

江蘇爆接種過期疫苗！嬰兒起疹、嘔吐　我外交部：台灣可以幫忙

陸商務部：2019年要做好「一促兩穩」　適切處理貿易爭端

河北今年起打算「周休2天半」　促消費穩經濟

2018年第4季海西指數穩定小幅波動　旅遊、金融消費信心相對抗跌

哈根達斯泡在熱巧克力一起喝！創意飲品「巧雪可可」全家限量10萬杯

柯文哲為選總統成立「國際政經戰情室」？北市府：不是為了2020

北市10家醫院設《病主法》預立醫療門診　諮商完可回家考慮

殘酷真相！你得工作300年才賺得到主管1年的年薪

只要180元！享食廚房點主餐即可無限享用沙拉吧

投訴數量超權健2倍！河北華林年吸金170億調查組進駐

他花「10hr+30捲錫箔紙」包滿房間！　竟只為教訓朋友不鎖門

《金牌特務：機密對決》梅林原本沒死！　觀眾白哭了

全球互聯網經濟規模排行　中國居首美國第二

大陸熱門新聞

1年之後的「冰花男孩」過得如何..

中國過期疫苗　外交部：台可幫忙

搭過站下車遭拒　她狠潑司機熱水

「武術大師」單挑徐曉冬　30秒..

搭高鐵發高燒　外籍男疑患MER..

跟「董事長女兒」相親3天狂花1..

河北要周休2.5天　促消費穩經..

陸商務部：今年要做好一促兩穩

華為員工被逮　陸批波蘭成美幫兇

女搭巴士「馬尾被剪15cm」崩..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

洗羽絨衣轟巨響　靜電炸飛洗衣蓋

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

大陸推「共享化妝間」你敢用嗎？

更多熱門

相關新聞

2019外幣大健檢！掌握不同幣別投資秘訣有賺頭

今年一開市，金融市場就顯得不太平靜，全球股匯市也隨著政經情勢變化與外資進出而劇烈波動。而今年在外幣圈最熱門的關鍵字無非就是「日圓」，受到市場避險情緒提升的影響，加上美元走勢受抑、日本央行持續量化寬鬆貨幣政策等，即使本周小幅貶值0.71%，仍舊維持強勢格局。而其他主要外幣今年有何投資秘訣呢？

蘿莉喵見「紅紙」淚眼任她揉胸口

中美貿易重啟談判　外銀預測美元兌人民幣將升破7元

兒回公司接手事業　總經理怒討2700萬紅利

人民幣漲破6.74　開啟強幣時代

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

「肉圓惡爸背景硬」　親友搶記者手機刪影片　

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

即／肉圓辣椒鍋直播破9萬人！警方整鍋端走

即／肉圓惡爸躲社子島　家屬搶記者手機

即／惡男「肉圓沒加辣」爆打母子遭痛毆

肉圓惡爸被揍到送醫　鄉民遞辣椒賞巴掌

肉圓辣椒怪「躲社子」　館長：可以揍你嗎？

肉圓惡爸行蹤曝！百人夜襲警神回

即／肉圓惡爸住家塞爆！鄉民現場炒辣椒遭警關切

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封鎖

「私刑正義」第二波　廖添丁群組再去補刀

台女遭4越男蹂躪一整晚　影片疑流出

保時捷辣妹逃死劫　關鍵原因讓她再買一輛

5月嬰轉院台大　母求禮讓救護車

厭世女跳11樓慘死　夫到場認屍痛哭

更多

最夯影音

更多

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

勝利《最長的電影》送香港V.I.P　只帶2舞者「其他都去BLACKPINK場了」

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

「從沒有人敢這樣對謝霆鋒」　張鈞甯嚇歪：會不會是最後一次合作

王嘉爾深情小菸嗓改編《安靜》　網友聽完：我的心都碎了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面