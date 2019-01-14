蓬佩奧要求沙國給哈紹吉案真相　前大使：只想平息眾怒而已

▲蓬佩奧飛抵利雅德，沙國外交部次長朱貝爾（Adel al-Jubeir）親自接機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧於13日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）。他承諾會要求沙國王室針對哈紹吉謀殺案，提供充分解釋。但部分專家並不期待蓬佩奧會直接譴責沙國，而且最關注此事的是剛掌權的眾議院民主黨，他們正準備審問川普政府對哈紹吉案所引發的一系列外交政策問題。

沙烏地阿拉伯是蓬佩奧（Mike Pompeo）8天中東行的其中一站，這也是他在哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭謀殺後，第二次與沙國王儲穆罕默德會面（Mohammed bin Salman）。蓬佩奧表示，將持續與王儲進行對話，確保沙國會對哈紹吉案負責，並保持問責制的完整，「會確認美國已經擁有全部的事實證據，讓沙國承擔起責任，當然美國也會適時地負責。」

前美國駐葉門大使費爾斯坦（Gerald M. Feierstein）認為，聽起來蓬佩奧的目的是平息爭議，而不是讓沙國承擔責任，「他必須向國會與美國人證明，他們有認真看待這件事。」布魯金斯研究所（Brookings Institution）中東政策研究員薩克斯（Natan Sachs）也說，「白宮希望這個爭議盡速消失，因為美國希望不論是在商業還是外交層面，都繼續和沙國保持原有的強連結。」

沙國當局1月初時宣稱逮捕了18名涉案的嫌犯，並對其中5人求處死刑，一名不具名美國資深政府官員即表示，沙國應將領事館內發生的事，給一個清楚、可信的交代，因為由沙國的法律程序中產出的各項描述，都未達到任何可信的門檻。