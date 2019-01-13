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搶救陳思宇！柯文哲全力站台 募資開跑籲柯粉挺起來

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▲陳思宇、台北市長柯文哲。（圖／記者潘永鴻攝）

▲陳思宇、台北市長柯文哲。（圖／記者潘永鴻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選將於27日投票，選戰剩下不到兩星期，藍綠白候選人陳炳甫、何志偉、陳思宇力拼最後衝刺。對比兩位對手有地方議員歷練，陳思宇少了黨的資源與地方經歷，選戰打得不輕鬆，參選以來民調持續保持在第三名落後位置，柯家軍立委首次挑戰立委選戰，台北市長柯文哲盡全力搶救，11日開始也推出募資活動，號召柯粉挺起來。

柯文哲派出「柯家軍」陳思宇拚選戰，但民調數字卻難有起色，他下令要全力協助、目標一定要贏。柯文哲替陳思宇站台超拼命，先是和陳思宇一起推出LINE貼圖，再和她一起舉辦海報簽名會，陳思宇9日晚間舉辦《讓白色發光》競選歌曲發布記者會，學姐和柯P也現身一起合唱，替她拉抬聲勢。

空戰、地面戰柯文哲全力相挺陳思宇，募資活動也開跑，陳思宇募款網站政治獻金捐款從11日晚間9時開始，分成三選項，捐款500元無贈品，捐款1000元贈柯文哲與陳思宇合照，捐2000元以上除送海報，還可參加1月20日的千歲宴辦桌。

柯文哲下令全力支持搶救陳思宇，柯粉熟悉的行動競總也將重出江湖。陳思宇辦公室透露，行動競總大卡車8日完成重新改裝後，車身已經加上陳思宇名字，即將在近日再次跟粉絲見面，預計將舉辦數場活動，除了陳思宇將親自現身，也會搭配競選歌曲播放，並發放爆米花、文宣等，邀情支持者現身力挺，也盼把柯粉的熱情轉移成對陳思宇的實際支持，在27日投票日打勝仗。

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關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉

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