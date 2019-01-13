　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

106消防特考狀元派發嘉義　陸軍少校轉投救人部隊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 106年消防特考李楚仁前職為陸軍少校，毅然決然投入救火行列，希望能救更多人。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

106年度消防特考班學員陸續於全台完成報到作業，嘉義市政府消防局第二大隊後湖分隊，此次分發報到新生為該期學科、術科成績優異訓練成績第一名結訓的李楚仁，李前職為陸軍部隊職業軍人，少校軍階從事軍職已有近十年時間，由於覺得提升民眾對消防認知，能實質解決民眾的困難，所以嚮往消防工作，才在家人的支持下，毅然決然辦理退役，經過半年的補習與苦讀考過消防特考，順利在去年進入消防署訓練中心接受嚴格的訓練。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

李楚仁說，讓他印象最深刻的是急流救生訓練，在湍急的濁水溪一躍而下，確實需要克服心理的壓力及在翻滾流水中救人自救的勇氣，讓他感覺消防工作的危險與困難，更堅定他未來救人的決心。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

家住台北的李楚仁表示，很高興能分發到嘉義市，由於妻小目前也都在北部，環境熟悉後就會將家人一起接到嘉義市來，並且在消防工作上能夠儘快跟上學長的腳步。後湖分隊除協助其熟悉嘉義的生活外，為了讓其更快速融入團隊，特別指派資深且經驗豐富同仁擔任指導員，從轄區的概況、災害類型的介紹、消防局各項業務的推動、救災救護的安全要領及實務技能的操作，皆給予個別的指導，期許能在為期半年的實務實習結束後，讓嘉義市的消防戰力更提升。

▲▼ 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

ET快訊
拿「震動神器」解卡痰之苦！網看了臉紅：另一種用途…
女教官壓頭逼吃「黃色噁爛泥狀物」　他反嘔桶內同學繼續吃

關鍵字：張楚仁,消防特考,後福分隊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台南關廟男子遭刺死、母親同居人重傷　凶嫌逃逸

影／韓風吹起漲價潮　「高雄夜市停車漲5成、小吃漲2成」網嘆：短視

老公倒馬路驚險躲過18車遭輾斃　妻苦找人曾路過「聞死訊淚崩」

超神勇阿嬤！撞石墩再噴進車底　頭卡保險桿夾地幸運只擦傷　

20年前銀樓竊案「一滴血」揪出賊　無奈老闆走了店也關了

高雄林園化工廠「氣體外洩」大火狂燒2小時　依法開罰100萬

新港奉天宮發放冬令救濟金　關懷弱勢過好年

歡慶法寶節祈福法會　南台別院10萬臘八粥供眾

老婦手指腫脹「卡戒」　消防員出動急救剪解套

106消防特考狀元派發嘉義　陸軍少校轉投救人部隊

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

78歲嬤靠「7千」年金養2孫　不敢出門怕跌...無人照顧她們

4歲童哄唱「你是我的陽光」 緊擁14年家人...老貓泛淚離世

媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊曝「下輩子心願」逼哭72歲爸

阿公拿「價值60萬」球鞋去退貨　店員驚呆狂拍照：千萬別啊！

後座醫學系女大生被輾頭亡　閨蜜遭判刑！違停運將無罪

新港奉天宮發放冬令救濟金　關懷弱勢過好年

歡慶法寶節祈福法會　南台別院10萬臘八粥供眾

老婦手指腫脹「卡戒」　消防員出動急救剪解套

106消防特考狀元派發嘉義　陸軍少校轉投救人部隊

直徑45公分超級大漢堡打響名號　屏東業者堅持環島做公益

南警二分局拜訪新里長　投入守護治安行列

堅持蓮霧甜美好滋味　屏東南州鄉農友羅仕燈持續種下去

新港奉天宮媽祖文化季開鑼　廟方：將媽祖文化推向國際

台南北極殿踏火信眾跌倒　神轎摔落炭火24人燙傷

海釣船舶失去動力　遊艇海巡接力救援

蘇貞昌內閣下午一次公開　Kolas留任行政院發言人、許銘春留任勞動部長

林暉盛11月測試會後最速、均速都提升　加盟道奇圓美夢

手刀開搶！《超級瑪利歐》巨大版「蘑菇座凳」　坐上去獎勵1UP

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

她懷孕31週胎兒突沒心跳　疑是「自體免疫細胞」攻擊胎盤！

新港奉天宮發放冬令救濟金　關懷弱勢過好年

歡慶法寶節祈福法會　南台別院10萬臘八粥供眾

跳票一周年／AirPower要來了？傳供應商立訊已啟動生產

老婦手指腫脹「卡戒」　消防員出動急救剪解套

台南關廟凶殺案1死1重傷　毒品分配不均惹殺機

地方熱門新聞

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

台南北極殿踏火連環摔　24人燙..

2019年大溪茶花節開始囉！

異常流感疫苗　台南全數停用回收

彰化版拔管　王惠美：依法行政

一千萬元來長這樣！老董贈尾牙大..

不要在我家隔壁　抗議基地台設立

特考狀元張楚仁　軍職轉投入火場

賴清德班師　台南正式出現兩個太..

選舉放一邊 　揪呷爌肉飯

新崛江活動　六日周邊實施交管

石洞探險　學員冒險體驗完登

大溪警分局　免費漆彈營報名要快

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

更多熱門

相關新聞

拍少女性愛片威脅！準消防員硬上16次

宜蘭一名考上消防特考的37歲王姓男子趁受訓期間上網誘騙至少9名少女，並分別帶回家發生性行為及拍攝性愛照片，再用50元至300元不等打發她們離開；若有少女想和他分開，他就會用「公布性愛畫面」威脅對方。檢方日前依妨害性自主等罪起訴王男。

最好考的公務員　月薪70K休15天

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　

小山丘擊落保時捷！女出院再買一輛

悲歌！世界最醜老虎 悲憤到撞牆

怕死太痛苦！母簽急救抉擇單　女兒狂抖

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！

油罐車翻覆！民眾搶撈油...下秒爆炸60人燒成灰燼

女童搭堆高機遭輾斃！嬤目睹崩潰

「霸凌者燒死我爸媽⋯」少女報復同學血染雪地

秦嵐撩裙「驚人高跟鞋」曝光　網嚇呆：踩高蹺？

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網友

喝喜酒被通知吃素加600　網勸別去

男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

國道轎車自撞護欄　車頂掀開3人被拋飛1人亡

想追27歲妹！工程師：學店有單純的？

86先生霸氣宣言「養祖孫」！阿嬤回應了

更多

最夯影音

更多

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面