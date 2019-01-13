106消防特考狀元派發嘉義　陸軍少校轉投救人部隊

▲▼ 106年消防特考李楚仁前職為陸軍少校，毅然決然投入救火行列，希望能救更多人。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

106年度消防特考班學員陸續於全台完成報到作業，嘉義市政府消防局第二大隊後湖分隊，此次分發報到新生為該期學科、術科成績優異訓練成績第一名結訓的李楚仁，李前職為陸軍部隊職業軍人，少校軍階從事軍職已有近十年時間，由於覺得提升民眾對消防認知，能實質解決民眾的困難，所以嚮往消防工作，才在家人的支持下，毅然決然辦理退役，經過半年的補習與苦讀考過消防特考，順利在去年進入消防署訓練中心接受嚴格的訓練。

李楚仁說，讓他印象最深刻的是急流救生訓練，在湍急的濁水溪一躍而下，確實需要克服心理的壓力及在翻滾流水中救人自救的勇氣，讓他感覺消防工作的危險與困難，更堅定他未來救人的決心。

家住台北的李楚仁表示，很高興能分發到嘉義市，由於妻小目前也都在北部，環境熟悉後就會將家人一起接到嘉義市來，並且在消防工作上能夠儘快跟上學長的腳步。後湖分隊除協助其熟悉嘉義的生活外，為了讓其更快速融入團隊，特別指派資深且經驗豐富同仁擔任指導員，從轄區的概況、災害類型的介紹、消防局各項業務的推動、救災救護的安全要領及實務技能的操作，皆給予個別的指導，期許能在為期半年的實務實習結束後，讓嘉義市的消防戰力更提升。