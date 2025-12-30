冷冬機會大增！　最新預測曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

▲反聖嬰發生機率明年1月衝到最高。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



反聖嬰發生可能性衝破80%

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，反聖嬰發生機率明年1月衝到最高！美國國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Climate Prediction Center）今年12月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

林得恩說，尤其在今年11、12月至明年1月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復為中性正常特徵。

冷冬機會大增

林得恩指出，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。

林得恩表示，而反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低；簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。