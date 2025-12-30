快訊／涉貪撈1289萬！苗栗三灣前鄉長無科技監控　疑棄保潛逃出境

▲苗栗縣三灣鄉長温志強涉貪1289多萬，疑棄保潛逃。（圖／資料照）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉及132起弊案，狂撈1289多萬賄款，一審認定他涉貪134次，分判處10月至10年6個月不等，褫奪公權4年。不料，温志強以100萬元交保後二審未出席，才發現他早在10月搭機前往香港。對此，苗栗地檢署今（30）日指出，一審判決後即上訴，並向法院主張科技設備監控，但法院未對温志強科技設備監控。

一審時，温承認收錢，但否認洩密、圍標及違背職務收賄等指控。今年8月一審審結後，法官認定他涉犯貪汙等罪共134次犯行，分判處10月至10年6個月不等，褫奪公權4年，但因仍有其他案件在審理，有合併執行可能，所以尚未裁決應執行刑期。

因温交保時未被裁定限制出境出海，苗檢曾建議二審檢察官聲請科技監控。台中高分院本月24日首次準備庭，但温志強未出庭，家屬才坦言温10月就失聯，且「行蹤不明」。如今温缺席，法官調閱出入境資料才發現，温早在10月底就搭機飛往香港。至於是否發布通緝，後續將視卷證資料裁定。



苗栗地檢署今指出，前三灣鄉長温志強案於2022年8月間起訴，審理期間長達3 年，本署於今年8月19日一審判決後，即提起上訴，並於10月13日發文向法院主張科技設備監控，斯時温尚未出境，但一審法院未對温為科技設備監控。苗栗地方法院表示，因本案目前繫屬二審，卷證資料在二審，本院目前刻正積極確認中。