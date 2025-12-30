彰化縣警局人事大風吹　刑大副大隊長張安進接掌公關科長

▲彰化刑大副大隊長張安進確定執掌公關科長。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局發布新一波高階人事調整，懸缺超過四個月的公關科長職位，確定由屢破大案的刑警大隊副大隊長張安進接任。這項被視為「刑戰公關」的關鍵任命，也連帶牽動職務調動，目前以彰化分局偵查隊長卓志昌及員林分局偵查隊長李旺興呼聲最高，相關人事預計將於1月2日（週五）上任。至於原代理公關科長的秘書詹廷育，後續動向則備受矚目。

偵查戰功赫赫，黑馬轉戰公關受矚目

新任公關科長張安進，刑事資歷完整，內外勤歷練豐富。他在刑大副大隊長任內戰功彪炳，曾指揮偵破多起重大刑案，包括2023年7月破獲販毒集團大麻栽種、製毒及擁槍案，以及2024年9月偵破不法所得高達3,000萬元的詐騙集團案，其強勢偵查能力備受肯定。此次從第一線刑偵轉任被譽為「警察局化妝師」的公關科長，警界普遍看好其穩健作風與專業能力，能勝任這項需兼顧對外溝通與形象經營的重要幕僚職位。

人事連鎖調整，副分局長、刑大副座成焦點

此次人事調整共涉及三位主管異動。除張安進調陞公關科長外，原保安科長陳桂彬調任少年隊長，彰化分局副分局長許自強則陞任保安科長，預計於本週五（1月2日）辦理交接。隨著職位調動，彰化分局副分局長及刑警大隊副大隊長的遺缺隨即成為關注焦點。據了解，副分局長職缺可能由其他分局的副分局長調任，而刑大副大隊長一職，則以彰化分局偵查隊長卓志昌與員林分局偵查隊長李旺興的呼聲最高。

此外，已代理公關科長長達四個月的縣警局秘書詹廷育，後續動向仍待討論。這波人事佈局被視為警局團隊戰力的重新盤整，預期將為彰化縣的警政工作注入新動能，而下一波更廣泛的人事調整，也可能在明年1月初陸續展開。