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兩岸少數民族文化交流　廣西瑤醫桃園分享健康養生長壽秘訣

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▲廣西瑤醫桃園分享健康養生長壽秘訣。

▲廣西知名瑤醫覃迅云教授（左）到桃園，與原民朋友分享健康養生長壽秘訣，受到原民局長林日龍（右）歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

兩岸少數民族文化交流，2019年新的一年，以分享健康養生長壽秘訣，邀請廣西知名瑤醫「覃迅云」教授，12日於桃園市大溪區原民會館舉行健康講座。市府原民局長林日龍說，台灣原住民的平均餘命近十年來，落後全體國民至少8到9歲！因此，市長鄭文燦於落實原民的照顧與福利外，亦重視原民朋友的身心健康。

林日龍說，桃園原民人數約7萬多人，相較於廣西瑤族的238萬人口，台灣的原民雖是少數，但對健康的重視都是一樣的。大陸廣西瑤族是長壽的族群，原民局此次邀請來台的廣西瑤醫「覃迅云」教授，進行健康講座主題是「掌握不得癌的智慧」。▲廣西瑤醫桃園分享健康養生長壽秘訣。

▲廣西知名瑤醫覃迅云教授（前排右二）到桃園，分享健康養生長壽秘訣，新生醫專老師楊秀華（右一）亦到場聆聽。（圖／記者楊淑媛攝）

在健康講座中，覃迅云教授主要圍繞減法生活理念！什麼是惡性腫瘤！如何通過健康飲食、科學運動！積極有效的預防和治療腫瘤展開。憑藉豐富的經驗，用生動的語言和貼近生活的實例，從飲食、運動、心態三方面介紹預防、治療腫瘤的知識。

覃迅云教授說只治不防，越治越忙！比喻就像浴室裡的一灘水，若只是只把地上的積水擦乾，而不是發覺源頭是因為水龍頭的水沒關緊，那怎麼擦地板都是沒用的，所以除了有病才治療，更應該是提早預防，並找到問題的根源去醫治

原民局說，分布在大陸廣西、湖南、廣東、雲南、貴州和江西五省（區）的130多個縣的瑤族，有著悠久及豐富的發展進程；在診斷方法上採用望、聞等方式，甚至發展出所謂的瑤醫體系裡，其中覃氏的第13代傳人－就是為中國瑤醫學科之翹楚，現任北京德坤瑤醫醫療集團院長並任職中國各家醫院。除了精湛的醫術外，覃迅云在醫療人才培訓及臨床研究上皆有建樹。

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關鍵字：兩岸少數民族,文化交流,廣西瑤醫,覃迅云,桃園,原民局長林日龍

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