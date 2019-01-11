遭盜刷欠7萬卡債　苦主蒐集「17年簽名筆跡」逆轉免賠

▲林男出示自己這17年來的簽名，證明當初辦卡的人根本就不是他。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園林姓男子被指控在2000年5月向銀行申請信用卡，並欠下7萬6555元的卡債，直到去年才發現是遭人盜用辦卡。桃園地院法官把林男蒐集17年的簽名送去鑑定，經過分析確認筆跡並非當初辦卡的人，最後大逆轉裁定免賠。

銀行人員指控，當初辦卡的人有提供扣繳憑單、活儲存摺、身分證等極為私密的個人資料，且填寫的內容與林男的保險資料相同，加上消費的東西都是一些常見的民生用品，而非昂貴的精品，顯然與一般遭人盜刷信用卡的狀況不同，因此認定就是他本人辦卡，積欠債務卻不肯支付。

▲林男懷疑是買中古車時遭人盜用資料。（示意圖／達志影像）

不過，林男辯稱，他從未申請過這間銀行的信用卡，直到去年才發現，懷疑應該是2000年4月購買中古車時，遭有心人士記下身分證等資料冒用，雖然原先判決確定必須支付7萬6555元的卡債，但他不服提出再審，同時當庭簽名鑑定筆跡。

法官將林男當庭寫下的簽名以及當初申辦的文件送至法務部調查局，經過鑑定認為兩者之間的筆跡特徵不同，研判非出於同一人之手，雖然書寫習慣可能會因為長年累積出現些許變異，但還是可以從起筆、收筆、連筆、筆速等細部分析出不同，最後大逆轉廢棄原先的判決，裁定他免賠。