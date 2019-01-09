防堵非洲豬瘟疫情在台出現　桃園進行緊急防疫模擬演練

▲桃園進行非洲豬瘟緊急防疫模擬演練。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

為防堵非洲豬瘟疫情，在台灣出現，桃園市政府10日舉行緊急防疫模擬演練，結合農委會、國軍等相關單位同步進行；市長鄭文燦今天在市政會議指示，演習視同作戰，務必建立固定作業準則，發現個案該怎麼處理，從通報、檢疫務求資訊透明，要攤在陽光下讓大家了解，最好第一時間完成消毒程序，避免疫情發生。

市府動保處長陳英豪表示，動保處10日下午在桃園區文中二路、慈文路及文中三路交叉處，緊急防疫模擬演練，農委會、國軍都會派員出席，演習內容包含從接獲死豬通報，一直到豬隻掩埋等作為，都會實兵演訓，以確保疫情不會蔓延擴大。

桃園市有399家養豬場、總飼養量為15萬2498頭，其中使用飼料餵食85家、飼養量為4萬2271頭；使用廚餘餵食314家、飼養量11萬227頭，目前已經要求使用廚餘養豬場，必須將廚餘蒸煮到90°C、連續蒸煮1小時以上，未來如中央啟動禁用廚餘的政策，桃園市亦將同步實施。

另桃園市政府因應非洲豬瘟疫情，於去年12月28日成立災害應變中心，召開過多次防疫會議，並於動保處官網設置「非洲豬瘟防疫專區」，即時公開個案處理狀況、檢驗結果及相關防疫資訊，維護市民知的權利。