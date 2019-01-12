桃園史上最大茶花展　大溪月眉休閒農業區展開

▲桃園史上最大茶花展，於大溪月眉休閒農業區展開。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園史上最大茶花展，12日於大溪區大溪月眉休閒農業區舉行開幕。市府副秘書長邱俊銘指出，今年的茶花品種很多，有超過500種、每盆價值不菲、各展花姿的茶花。另外，中華民國茶花學會亦在現場舉辦「金花茶」品嚐，市府農業局並規劃9種數十場次的農事體驗，歡迎民眾趕緊來走跳吧！

市長鄭文燦今天由副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉等人陪同，出席「2019年大溪茶花節」開幕式表示，大溪茶花節自即日起至1月20日止，在大溪月眉休閒農業區盛大舉行，主打「花現大嵙崁、茶覺新風貌」，主展場以橘色天幕所做的溫室為主，深具特色，同時也有許多農場及DIY活動，歡迎大家前來體驗。

▲市府副秘書長邱俊銘（左二）指出，今年大溪茶花節是桃園史上最大茶花展。▼中華民國茶花學會亦在現場舉辦「金花茶」品嚐。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦指出，茶花種類很多，千嬌百媚、變化多端，台灣茶花的發展也越來越好。以往大溪的蘭花非常出名，目前開始發展茶花產業，希望成為月眉休閒農業區的特色。茶花的美，無論園藝、觀景、家中擺設都非常適合，讓大家欣賞茶花之美，不僅怡情養性，也具有療癒和點綴生活的效果。

而市府2年前決定將以「一區一花」為特色，規劃各地農業休閒園區，在大溪推行非常成功。目前在大溪設置月眉、三民及康莊等3個休閒農業區，其中三民休閒農業區具有滿山遍野的聖誕紅，接著將推動康莊休閒農業區，而今日舉辦大溪茶花節的月眉休閒農業區則具有歷史、生態、人文、農業體驗及水文化，目前發展最成功。

邱俊銘表示，桃園今年茶花節玩很大！有超過500品種茶花，1公頃愛瑪仕橘色溫室，價值數千萬花卉，伴隨上百公頃休閒農業區，10餘家農場，2家民宿，數十公頃生態園區，9種數十場次農事體驗，國定古蹟老宅、大溪老街定時導覽，民眾千萬不要錯過。