▲月眉社區發展協會理事長林黃興（右）、總幹事廖春景（左）指出，2019大溪茶花節，月眉休閒農業區推免費農事體驗活動，歡迎民眾參加。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪是全台十大觀光小鎮之一，具有濃厚的人文氣息，風景優美，而每年春節前後，也是大溪區花農栽種的茶花花開時節。桃園市政府農業局3日舉辦「2019大溪茶花節」宣傳活動指出，今年的大溪茶花節主題為「花現大嵙崁． 茶覺新風貌」，於1月12日到1月20日，在大溪月眉休閒農業區舉辦，歡迎喜愛茶花的朋友前來。

「2019大溪茶花節」宣傳活動，今天於市府綜合會議中心舉行。市府秘書長李憲明、副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、大溪區長陳嘉聰、桃園區長陳智仁、月眉社區發展協會理事長林黃興、總幹事廖春景等相關人士均一同出席活動。

▲▼2019大溪茶花節於1月12日到1月20日，在大溪月眉休閒農業區舉辦。（圖／記者楊淑媛攝）



農業局長郭承泉指出，今年大溪茶花節在為期9天活動的4個假日，由大溪月眉休閒農業區內的在地小農，端出豐富的體驗活動邀請民眾免費參與，相關活動民眾可上「大溪區月眉休閒農業發展協會」的臉書即可報名，未報名的民眾亦可於活動期間前往現場報名。

月眉社區發展協會總幹事廖春景說，茶花的花語：可愛、謙讓、了不起的魅力。花性喜溫暖、濕潤的環境，通常從10月份到翌年的5月為花期，其中盛花期在1至3月份間，花色以紅、桃紅、粉紅、白、黃色系較討喜，廣受消費者喜愛，歡迎大家於大溪茶花節活動期間，來月眉賞花。