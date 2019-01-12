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要領掛號信也有這招！　要求「FB登入認證」讓郵差先生傻眼了

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▲郵差送信常會遇到稀奇古怪的事，箇中滋味點滴在心頭。（圖／示意圖，翻攝自郵局網站）

▲郵差送信常會遇到稀奇古怪的事，箇中滋味點滴在心頭。（圖／示意圖，翻攝自郵局網站）

記者林悅／台南報導

網路流傳台南一名郵差在臉書上分享經驗表示，他送信時偶爾都會在路上遇到民眾攔車，要求領取某件掛號信件，依郵政法定，領取掛號信民眾需出示必要之「證明」，而民眾證明身分的方法可說花樣眾多，但只要符合規定他不會刁難，直到有人提出「FB登入認證」方式證明身分，令他當場傻眼。

郵政法第25條規定中華郵政公司為確認收件人之真偽，得請其出示必要之證明，而證明的方法有身分證、健保卡、戶口名簿等正式證件當然是最好，有姓名照片的員工證、圖書證他也不會刁難，身分證上的配偶欄、父母欄也至少可以證明是近親。

根據《聯合報》報導該名郵差在臉書PO文分享他送信的經驗，「偶爾會被民眾在半路上肉身擋車執意要收取特定的掛號函件。」不過有位年輕人的一句話，令他陷入了長考，「FB的登入認證可以嗎？」

許多網友看到這篇PO文都覺得這位郵差好無奈，明明規定是拿身分證明相關文件來證明身分，但卻要以FB的登入認證，FB申請帳號根本不會查證真實身分，所以FB上才會假帳號一堆。

網友說「現在的年輕人怎麼了？是教育出問題，還是個人有問題，連這種話都問得出口」、也有人說「習慣就好」，顯示一種米養百樣人，真是世間無奇事。

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關鍵字：掛號信,FB,登入認證,郵差

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