「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區文林北路一帶日前驚見大批員警全副武裝集結，甚至出動攜帶長槍的快打部隊，引發不少路過民眾緊張詢問：「這裡是在抓誰嗎？」原來是北投警分局為因應年節前金融機構現金流量暴增所進行的防搶暨攔截圍捕演練，逼真的戰術與大規模警力一度在社群平台引發熱議。

▲北市北投警演練太逼真，快打部隊荷槍實彈圍捕搶匪引圍觀 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局指出，年節將近，銀行、銀樓等資金匯集處所現金流動頻繁，容易成為歹徒鎖定的目標，可能衍生強盜、搶奪甚至人質挾持等重大治安風險。為此，警方於1月13日下午4時，選在玉山銀行石牌分行進行實地防搶暨攔截圍捕演練，測試並強化快速打擊部隊的反應與部署能力。

▼年節防搶大動員，北投警在石牌銀行上演「街頭圍捕」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

演練過程中，由李姓分局長親自領軍，動員優勢警力進行包圍部署，並透過溫馨喊話策略突破犯嫌心防，最終成功壓制「歹徒」束手就擒。警方與銀行行員在演練中密切配合，從警戒、通報到圍捕流程一氣呵成，逼真的場面吸引不少路過民眾駐足圍觀，也在社群平台引發討論。

▲北投分局長李紹榆領軍在文林北路上演荷槍實彈圍捕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，警方與金融機構在防搶、防詐工作上是密不可分的夥伴，透過這類實境演練，不僅能提升警方與行員的應變默契，也有助於提高金融機構對突發狀況的警覺性，同時讓民眾更加了解如何辨識與防範詐騙與暴力犯罪，共同守護年節期間的治安與財產安全。