新疆疏附發生規模5.1地震　網：淡定地等它搖完

▲新疆疏附縣12日中午發生規模5.1地震．震央位置。（圖／翻攝微博／中國地震台網速報）

大陸中心／綜合報導

新疆疏附縣12日中午發生規模5.1地震，震源深度較淺僅10公里，周圍地區震感明顯。但才經歷過前兩日地震洗禮，大部分居民都冷靜應對，並上網PO文回報，「晃的挺厲害的，被搖醒，淡定的等它搖完」、「又地震了，不是昨天才發生兩起嘛」、「身在疏附縣鄉下，學生正在考試，還好平時經常演練，無礙」。

根據中國地震台網消息指出，12日12:32在新疆喀什地區疏附縣（北緯39.57度，東經75.59度）發生規模5.1地震，震源深度10公里。5公里內的村莊包括明堯勒村、阿克塔什、其格勒克、阿亞克買裡、卻什科奇、協開爾瓦格， 20公里內的鄉鎮有木什鄉、站敏鄉，估計都將受到影響。

▲新疆疏附地震震央周遭城鄉。（圖／翻攝微博／中國地震台網速報）

微博帳號「風雲夢遠」網友分析，「震央在南天山造山帶與塔里木盆地交界區域，構造運動也是相對活躍。本次地震規模較大，但所幸震中位於淺山區，震中附近小區域內人口密度較低；不過由於相對臨近塔里木盆地西緣，且盆地內沉積層具有表面放大效應，塔里木盆地內的震中周邊城鎮的震感也會相對較強。願平安。」

▼網友冷靜分析。（圖／翻攝自微博）



不少網友也在中國地震台網留言區「報平安」，「晃的挺厲害的，被搖醒，淡定的等它搖完」、「又地震了，不是昨天才發生兩起嘛」、「身在疏附縣鄉下，學生正在考試，還好平時經常演練，無礙」、「在15樓上廁所的我差點沒擦屁股就跑了」。

▼新疆喀什地區疏附縣12日發生地震，當地的網友們超淡定。（圖／翻攝自微博）

