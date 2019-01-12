房事不合！寂寞人夫找「家政婦取暖」討抱抱　正宮目睹氣炸

▲人夫向家政婦討抱。示意圖與本案無關。（圖／達志）



地方中心／台南報導

台南一名柯姓男子被家政婦小麗（化名）指控因與妻子房事不合，要討抱抱訴苦，期間甚至還搓揉胸部，直到妻子回家目睹一切罵人才鬆手。台南地院審理後，僅小麗一方說詞、指訴，並無其他補強證據，難以說服人，因此判柯男無罪。

判決書指出，小麗指控，每週一、週四上午8時至中午12時許受僱至柯男家中打掃，沒想到2018年4月16日卻遭柯男突然從後方環抱，趁隙離開主臥房時又被拉扯衣服，強行轉身與他面對面擁抱，過程中還因為重心不穩跌坐在對方大腿，因此被搓揉右胸得逞。

柯男辯稱，當時把與妻子間房事不合、心情低落的事情告訴小麗，也有詢問過對方能否給予抱抱，經同意後才上前擁抱，過程平和。他強調，沒有搓揉胸部，只是一時興起把人抱起來轉圈不小心跌倒碰到，很不巧剛好太太也在同時回到家看到這一幕。

柯男的妻子在法庭上證稱，「我看到他們後，質問說，你們在做什麼，他們也沒有回應，第二次再問，你們在做什麼後，我就離開了，問第二次時，小麗還坐在先生的大腿上。」她指出，全程都沒有看到小麗有掙扎、閃躲或抗拒的舉動。

不過小麗事後再LINE上寫道「我對天發誓我沒對不起妳，妳自己去問柯先生，我掙脫不了，我對得起良心」、「我真的越想越嘔，越想越氣，明明不是我的錯，為什麼被這樣對待，我不要被誤會，不是我的錯」，而柯妻則回「我知道」。

法官審理後認為，柯妻表示為了不再滋事才沒繼續把後面的對話打完；另外，全程僅有小麗單方面的指訴，並無其他補強證據，而單純環抱性質上難認屬猥褻行為，自難僅憑小麗單一指訴，即認有強制猥褻行為，因此判柯男無罪，全案仍可上訴。

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