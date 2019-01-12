　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

房事不合！寂寞人夫找「家政婦取暖」討抱抱　正宮目睹氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

失眠,不孕,勃起障礙,性事不合,憂鬱（圖／達志／示意圖）

▲人夫向家政婦討抱。示意圖與本案無關。（圖／達志）

地方中心／台南報導

台南一名柯姓男子被家政婦小麗（化名）指控因與妻子房事不合，要討抱抱訴苦，期間甚至還搓揉胸部，直到妻子回家目睹一切罵人才鬆手。台南地院審理後，僅小麗一方說詞、指訴，並無其他補強證據，難以說服人，因此判柯男無罪。

判決書指出，小麗指控，每週一、週四上午8時至中午12時許受僱至柯男家中打掃，沒想到2018年4月16日卻遭柯男突然從後方環抱，趁隙離開主臥房時又被拉扯衣服，強行轉身與他面對面擁抱，過程中還因為重心不穩跌坐在對方大腿，因此被搓揉右胸得逞。

柯男辯稱，當時把與妻子間房事不合、心情低落的事情告訴小麗，也有詢問過對方能否給予抱抱，經同意後才上前擁抱，過程平和。他強調，沒有搓揉胸部，只是一時興起把人抱起來轉圈不小心跌倒碰到，很不巧剛好太太也在同時回到家看到這一幕。

柯男的妻子在法庭上證稱，「我看到他們後，質問說，你們在做什麼，他們也沒有回應，第二次再問，你們在做什麼後，我就離開了，問第二次時，小麗還坐在先生的大腿上。」她指出，全程都沒有看到小麗有掙扎、閃躲或抗拒的舉動。

不過小麗事後再LINE上寫道「我對天發誓我沒對不起妳，妳自己去問柯先生，我掙脫不了，我對得起良心」、「我真的越想越嘔，越想越氣，明明不是我的錯，為什麼被這樣對待，我不要被誤會，不是我的錯」，而柯妻則回「我知道」。

法官審理後認為，柯妻表示為了不再滋事才沒繼續把後面的對話打完；另外，全程僅有小麗單方面的指訴，並無其他補強證據，而單純環抱性質上難認屬猥褻行為，自難僅憑小麗單一指訴，即認有強制猥褻行為，因此判柯男無罪，全案仍可上訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

【更多新聞】

相差40歲！檳榔攤老闆「強壓女員工」性侵　賤嘴宣揚：她有病

影／以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！台大醫師匯20萬　結果讓他心碎

ET快訊
工程師打LOL「白嫩渾圓」快滿出來！深溝私照曝光老司機嗨翻
撿4萬金手鐲苦等1hr…失主送紅包！清潔伯拒：我有4棟房

關鍵字：家政婦,熊抱,大腿,揉胸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

影／陸漁船「載10公斤豬肉」越界澎湖　海巡隊「驅離無效」強制帶回

影／台南善化資源回收廠大火　疑1人受困　百名勇消調怪手重機具搶救　

誤闖禁行機車道撞上護欄　「出去找朋友」成他最後遺言

網友揚言「刺殺館長」後刪文　警將行文FB調閱發文IP偵辦

開紅色小跑車載短裙辣妹壓馬路　開太慢「帥氣哥」酒測0.3進警局

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

影／陸漁船「載10公斤豬肉」越界澎湖　海巡隊「驅離無效」強制帶回

影／台南善化資源回收廠大火　疑1人受困　百名勇消調怪手重機具搶救　

誤闖禁行機車道撞上護欄　「出去找朋友」成他最後遺言

網友揚言「刺殺館長」後刪文　警將行文FB調閱發文IP偵辦

開紅色小跑車載短裙辣妹壓馬路　開太慢「帥氣哥」酒測0.3進警局

快訊／久病磨光生存意志！　北市南港9旬老婦「墜10F身亡」

影／買毒送吸食器！毒蟲曾持槍拒捕　鋌而走險販毒籌錢「打官司」

講不聽！婦人腳綁「24隻沙鼠」硬闖金門　全撲殺送驗

影／全台超過40人被騙！臉書購物「給你看雙證件」...他得手100萬

北港警封鄉臨檢「音樂會館」　揪7越籍男女觀光客非法陪酒打工

109黑辣妹「15年後變白肌天菜」！　渾圓極品辣照曝光…網暴動瘋喊：戀愛了

影／陸漁船「載10公斤豬肉」越界澎湖　海巡隊「驅離無效」強制帶回

口譯哥「實領15萬」想滅火　洪孟楷：拳頭都硬了

中職／統一獅季前健康檢查　陳瑞昌遇死忠象迷

艾怡良一晚連喝5間！　蔡旻佑加入「開心一整夜」

猛龍過江／「館長」徒弟2分鐘鎖死對手　李育昇目標打職業

水岸、藝文、公園、校園、商圈集大成　板橋五合一2房

鏡頭漏網！華晨宇「領獎下台動作」超圈粉　網大推：100分紳士手

賓士推出「會變形的無人電動車」！小巴→貨車幾分鐘搞定

孫協志一句話！利菁「唯三通告」為他上兩次《飢餓》

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

社會熱門新聞

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班..

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體..

張啟元輸慘！蘇柏榕19歲入侵總..

男砸600萬娶小模…2年後跟富..

日旅遊達人酒駕釀禍　偵訊室狂吐..

女大生被輾　違停公車格運將無罪

新婚妻突懷孕！桃園男崩潰：還沒..

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山..

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

17歲少女被惡男逼「天天喝到吐..

正妹被撞「大小便失禁」　女運將..

淯薪園長狂撇關係！社會局怒罰3..

婦人腳綁「24隻沙鼠」闖金門　..

14歲女友提分手！假釋狼情傷大..

更多熱門

相關新聞

手靠近臀部敏感區　歐告秒開大腿

叮咚！歡迎光臨～小七商店！來自新竹的米克斯巴斯特(Buster)一直很有自信，每次見到人類手手襲來，必定「敞開雙腿」討摸摸。而且眼睛明明沒看到，身體竟然「自動感應」開啟，宛如超商自動門一樣！

貓熊「奇一」愛抱大腿爆紅！

IG被封鎖　補教師竟熊抱強吻女學生

金髮美女深夜回家　路上遭男鎖喉拖行

鳥仔腳短命？大小腿差太多易罹腎病

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

台中「女模級警花」　男友身分曝光

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面