專業抱大腿！貓熊「奇一」尿床也萌　飼養員小哥甜笑：每天都抱呢

大陸中心／綜合報導

成都大貓熊「奇一」最愛「抱大腿」，不管飼養員搬竹子、整理環境，都緊抓著不放，即使抱開還會揮動小短腿狂奔，朝奶爸奔去，可愛的模樣全被攝影機拍下，成都大熊貓繁育研究基地將影片上傳後，意外讓這位才6個多月大的「小女孩」成為網紅。接受採訪時，奇一的飼養員小哥哥陳波笑著說，抱大腿也不是只有那一天，貓熊都喜歡跟人玩，喜歡抱大腿，只是奇一對抱腿這件事「特別執著」，沒抱到就會一直追著跑。

▲大貓熊奇一抱飼養員的腿。（圖／中新社）

綜合陸媒報導，大貓熊「奇一」與雙胞胎妹妹「奇果」出生於2017年7月1日，如今才6個多月大，「抱大腿」的影片在網路曝光後，奇一瞬間成為網紅，萌翻全球熊貓粉絲。

▲奇一的「奶爸」幾乎每天都被「抱大腿」。（圖／央視）

陳波表示，其實抱大腿這種行為是貓熊寶寶的習性，但和其它貓熊不同的是，奇一特別執著，沒有抱到就會一直追著跑，直到「目的」達到為止。除了抱大腿，奇一還喜歡假摔，會走著走著就「假裝摔倒」，然後在地上翻滾。陳波說，「其實牠就是覺得好玩，我們的腿對它來說就像一個新鮮的玩具，因此會比較興奮。」

▲奇一和母親奇緣在一起。（圖／中新社）

且奇一抱大腿「也不是那一天而已」，陳波說，熊貓在活動場相對比較枯燥，年齡小貓熊的特別喜歡新鮮事物，當飼養員進入貓熊活動區域後，幾乎所有的寶寶會一擁而上，要將人撲倒在地，連打掃的掃把也逃不過被抱、咬的命運。

▲大貓熊奇一和飼養員在一起。（圖／中新社）

除了抱腿影片爆紅之外，奇一5日的直播尿床影片也在網路上瘋傳，只見小公主尿床的時候，還一臉無辜樣，不過沒有半分悔意。

目前，奇一和奇果與其他貓熊寶寶一樣，晚上都住集體宿舍「交流感情」。每天早上飼養員就會將牠們送到媽媽懷裡吃奶，吃完奶，寶寶們就會跟著媽媽一起到室外活動筋骨。

▼奇一和飼養員玩耍。（圖／中新社）