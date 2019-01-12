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速食愛情最佳應用　美內華達州區塊鏈婚姻紀錄讓結/離婚更易

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伴娘、結婚、婚禮、伴郎、新郎、喜宴。（圖／達志／示意圖）

▲透過區塊鏈技術，可讓你結婚、離婚速度更加快速。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／綜合報導

眾所皆知，在美國內華達州里諾（Reno）結婚、離婚都非常容易，一對男女要結婚前甚至可以不需要經過驗血（美國有些州在結婚前會要求驗梅毒等疾病）即可快速結為連理。不過，現在在里諾結婚/離婚更加容易了，因為當地政府導入了區塊鏈技術，你的婚姻紀錄可以快速地上鏈，一天內即可完成所有手續。

根據2018年的統計，光是在里諾所處的瓦肖郡（Washoe）即有超過950個登記在以太坊（ETH）區塊鏈上的婚姻紀錄。一家專門提供數位結婚證書服務的公司Titan Seal，其公司經理Phil Dhingra表示，這新婚姻紀錄文件都被寫入區塊鏈，因為ETH運算速度較快，且有強大的安全性，可確保這些婚姻紀錄在安全的情況下快速上鏈。

Dhingra指出，傳統的結婚證書通常需要10個工作日才能製作完成，而基於區塊鏈技術的證書只需不到24小時。

一名在Washoe郡工作的系統技術人員Hunter Halcomb表示贊同，並表示他也正在使用這個系統，替這些特地來里諾結婚的人服務；因為很多人來Reno結婚，區塊鏈技術可以快速地提供這一類服務。此外，與紙質證書不同，這些前來結婚的男男女女可以根據需要，多次重複使用證書，而毋須在每次使用文檔時訂購新的印章。

且除了Washoe之外，內華達州另一個郡埃爾科（Elko），也一直在測試在區塊鏈上提交出生證明。據了解，自美國參議院第398號法案通過後，內華達州中的郡就一直在測試區塊鏈技術還有哪些更方便的應用方式。

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關鍵字：內華達州,區塊鏈,婚姻紀錄,速食愛情

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