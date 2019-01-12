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嘉縣消防局119慶祝大會　猛男正妹街舞上陣展現力與美

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▲▼嘉義縣消防局慶祝大會 。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

▲▼嘉義縣消防局慶祝大會 ，猛男正妹同仁街舞上陣。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣消防局12日創新學院舉辦「嘉義縣108年119消防節表揚典禮大會」，縣長翁章梁親臨主持，消防局所屬員工、義消(含顧問)、鳳凰志工、婦宣及退休消防人員近千人參加。現場除了各式樣大型消防器具供民眾大人小孩親身體驗外，更有消防猛男、正妹將結合街舞亮麗演出，同時也表揚資深義消，以及新成立大埔義消團也授旗成立。

▲▼嘉義縣消防局慶祝大會 。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

典禮先由8名消防猛男、正妹同仁利用勤餘時間將消防器材結合街舞，展現力與美有效宣導防火防災，只見動作俐落贏得全場掌聲。

▲▼嘉義縣消防局慶祝大會 。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

縣長翁章梁親自表揚祥和救助分隊陳威哲分隊長，及梅山義消分隊林分隊長，兩人分別獲得全國消防、義消楷模獎；另有嘉義縣水上救生協會呂理事長文正、嘉義縣救難協會劉總隊長建明獲全國災害防救志工菁英獎；義消顧問團吳團長森源等6名年資逾40年之資深顧問榮獲縣長獎、消防局蔡科員宗曇等13名消防同仁獲頒消防楷模獎；馮幹事博淵等91名同仁(含防救災團體)獲頒義消楷模縣長、局長、總隊長獎，並針對服務年資逾40年的資深義消進行表揚。

▲▼嘉義縣消防局慶祝大會 。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

而嘉義縣大埔美精密園區業務發展衍生消防需求，106年9月成立大美分隊，為彌補救災人力之不足，當地熱心民眾成立大美義消分隊，現有成員計11人，也在典禮上由翁章梁親自授旗，未來將有效提升大埔美區域公共安全。

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關鍵字：街舞,猛男正妹,嘉義縣消防局

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