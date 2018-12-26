小英：我在總統府等你們！低調現身全國制霸嗨翻全場

▲小英現身全國制霸街舞大賽嗨翻全場（圖／Team SKIP提供）

App活動小組／綜合報導

第14屆College High全國制霸大學街舞大賽，於12月23日在台北體育館登場，蔡英文總統在晚間低調現身，與大學生一起同樂，欣賞評審老師們的Judge Solo以及各校學生間Battle比賽的演出外，還擔任起現場主持MC，高喊：「DJ DropTheBeat！」更宣布將邀請今年全國制霸的學校隊伍進入總統府演出，所有舉動都讓全場學生氣氛High到最高點。

▲第十四屆全國制霸街舞POPPING SIDE由政治大學奪下冠軍（圖／Team SKIP提供）

「全國制霸College High14」一直被全台大專院校熱舞社團視為街舞最高殿堂，「大學沒有上過咖哩雞嗨，熱舞社這趟你白來了」，今年近90所大專院校熱舞社報名參加。蔡英文總統晚間低調現身比賽會場，讓學生們又驚又喜，全場也用Rap的方式高喊：「小英總統好」，來歡迎總統的蒞臨。總統到場先是欣賞了評審老師們的Judge Solo演出後，在8強決賽第一回合時擔任起主持MC，公佈對戰學校組合，小英：「站在我左邊的是銘傳大學隊，站在我右邊的是師範大學隊，DJ DropTheBeat！」聽到這邊現場學生們是瞬間暴動了起來。

▲第十四屆全國制霸街舞HITHOP SIDE由台北市大奪下冠軍（圖／Team SKIP提供）

在第一場8強賽事結束後，總統簡短致詞宣布：「今年的全國制霸將邀請他們到總統府來表演，讓全臺灣全世界的人都看得到！」最後結尾更帥氣的：「我要在總統府等你們，Let's battle！」。整場活動小英可說是相當親民，不管是與大學生還是評審老師間的互動都可說是來者不拒，完全是零距離，但因次也讓總統隨扈們相當緊張，就連離場前，總統邀請全場學生一同合影，學生們瞬間蜂擁而上，更是讓總統隨扈們嚇的瞬間繃緊神經，可說是全場意外的小插曲。

▲第十四屆全國制霸街舞LOCKING SIDE由台灣大學奪下冠軍（圖／Team SKIP提供）