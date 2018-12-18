評審換你當！看直播投票抽大獎！

App活動小組／綜合報導

年度最受矚目街舞盛事「全國制霸College High14」街舞團體經典賽即將在12／23（日）臺北體育館正式登場，今年除了可以到現場觀賽，還可以透過《ETtoday新聞雲App》 （點我下載）線上觀看最精彩的前四強比賽，此外，今年特別首創前四強線上即時投票，換你當評審評選出舞技高超的隊伍，還有機會獲得SOGO禮券5000元等大獎。

▲2019全國制霸大專院校街舞比賽。（圖／Team SKIP提供）

「全國制霸College High14」一直被全台大專院校熱舞社團視為街舞最高殿堂，「大學沒有上過咖哩雞嗨，熱舞社這趟你白來了」這句話更說明了「全國制霸College High14」在熱舞社學生心目中的重要性，很多街舞迷每年買票到現場觀賽，今年ETtoday新聞雲與中華民國街舞協會首次合作「全國制霸College High14」團體經典賽前四強線上直播，看全台最強的大學熱舞社激烈交鋒、互尬舞技。除了線上看直播還不過癮，評審更要換你當，你的一票可以決定舞者的汰留，還有機會抽中SOGO禮券5000元、摩曼頓提貨券、必勝客、肯德基禮券、中衛口罩及活動紀念T-Shirt等大獎。

▲2019全國制霸大專院校街舞比賽。（圖／Team SKIP提供）

不管你已經買票進場觀賽或是線上觀戰，趕快下載《ETtoday新聞雲App》，12／23（日）晚上18：00將開始進行前四強精彩對決，觀看「College High14全國制霸團體賽前四強」直播，參加即時投票，線上票數佔15%、專業評審佔85%，誰將成為今年的舞林霸主由你決定。

「全國制霸College High14」街舞前四強直播投票抽大獎

◎活動時間：2018年12月23日（星期天）晚上18：00～20：30

◎ 活動辦法：

1、註冊／登入《ETtoday新聞雲》App會員（點我下載）

2、觀看「College High14全國制霸團體賽前四強」線上直播

3、點選側欄「College High14全國制霸評審換你當」參加線上即時投票。線上投票票數（佔15%）、專業評審（85%）。

4、每一輪比賽結束後，記得點選「重新載入」，系統會更新下一輪比賽，才能進行下一輪投票。





◎ 抽獎及公告：

1、12／28 （三）晚上19：00前抽出得獎名單並公布ETtoday新聞雲App側欄，且活動小組將會以E-mail通知，請確認登入資料的E-mail正確及有效。

2、請於接獲得獎通知後於指定日期內回覆基本資料(姓名、電話、收件地址、郵遞區號..等)，若未於E-mail得獎後的指定日期內提供上述完整資料將視同放棄得獎資格，不再另行通知，敬請見諒。