　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

大陸研發「超級水泥」　抵抗美軍鑽地幾十公尺炸彈

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸研發出超級水泥。（圖／翻攝自央視）

▲大陸研發出超級水泥。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

美軍在1991年的波斯灣戰爭當中，大量啟用能夠精確制導的鑽地炸彈，輕而易舉地摧毀伊拉克耗費鉅資多年經營建構的防禦工事，讓堅固的軍事陣地變成水泥墳墓。對此大陸的空軍科研團隊，則研發出「超級水泥」要來抵抗美軍的鑽地炸彈。

美軍從波斯灣戰爭之後，就不斷推出性能更強悍的鑽地武器，其中號稱「炸彈之祖」的GBU-57鑽地炸彈，重量高達13.6噸，可以輕易穿透幾十米厚的鋼筋混凝土。

陸媒報導指出，南京軍區空軍某勘察設計室主任陳聯平所率領的科研團隊，研發出新型的防禦材料，雖然具體配方仍對外保密，根據公開資料可以得知，其主要成分由高強細晶粒鋼筋和纖維增強水泥組成，防護能力可達到普通鋼筋混凝土的十多倍，在實彈毀傷測試中，使用130mm加農炮進行抵近射擊，僅僅造成了384mm的穿深，防禦效果驚人。在此數據上進行推算，只需要5-6米厚的新型防護材料工事就可以有效抵擋美軍「炸彈之祖」的攻擊，至於美軍其他輕量級的鑽地炸彈那就更加不在話下了。

這種新型防護材料還可以在常溫下施工建造，造價成本接近於普通鋼筋混凝土工事，這將促進其大規模普及應用，極大地增強了反制精確鑽地打擊武器的能力，使得各種戰略工事、永備工事、野戰工事的防禦效果都能夠得到提升，比如將其運用於建造重型液體燃料洲際飛彈的地下發射井，就可以直接承受百萬噸級當量的核打擊，極大的提高核打擊設施的生存能力。若將其應用在民用建築領域，發揮高強度抗打擊的能力，在地震海嘯颱風等自然災害面前，更能保證生命財產安全，突顯出其優越的經濟效益和安全效益。

▲解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。（圖／CFP）

▲解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。（圖／CFP）

除此之外得過大陸「最高科學技術獎」的解放軍陸軍工程大學院士錢七虎，也對超級水泥的研發做出貢獻，傳言「超級水泥」等於「導電水泥」、「金屬水泥」，抗毀能力是傳統混凝土的10倍以上， 5-6米就可以防止美國B2攜帶的超級鑽地彈攻擊。因為加入磁粉礦物質，還有碳和其他金屬成分，具備導電性質，挨打的時候可以整體對抗，所以非常強，只打擊一點，加固體就可以整體一大片承受壓力。

他們首先實驗提高鋼筋混凝土的配筋率，結果令人滿意，接著大膽地摻加鋼纖維改善其韌性，可比例加到一定程度，效果就不靈了，透過對彈體侵襲過程的計算機模擬和材料抗侵襲機理的進一步研究，他們終於找到了鋼纖維和活性粉末的最佳試驗製配方案。

2018年初春，南京某射擊場，首次進行超高強鋼纖維活性粉末混凝土抗侵襲實驗，只見直徑為57毫米的彈體，以每秒450至480公尺的速度，向80×80×80公分靶體射去，令專家們振奮的現像出現了，外觀上與普通混凝土沒有多少區別的高強鋼纖維混凝土被命中後，靶體彈坑面積雖略有擴大，但未造成嚴重破壞。數據表明，它的強度超過了鋼材的強度，極大提高了抗精確制導武器的打擊能力。
 

ET快訊
貴婦奈奈吃掉小堂弟同學…交往幼齒高中生坦言體力差不常嘿咻
唐朝醫神建議最健康的「打手槍頻率」　超過歲數「別再打」

關鍵字：超級水泥,超級混泥土,錢七虎,陳聯平,軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

尾牙抽中老闆照片！他怒撕毀「結局更悲傷」　網勸1招救火...嘆：太衝動了

兒子「噴泉般吐奶」…出生15天當小天使了！媽淚崩：終究是奢望

詭異特調「台中江小姐」…1杯要百元！店長悄曝背後故事

手搖杯點全糖！他曝極致省錢喝法「直接變2杯」　6字口訣超實用

全聯甜點前猶豫半小時！一轉念「秒買4盒」嘆：當媽的通病　母親們超認同

畢典前晚慘死！7室友目睹「無常拖走高三男」　驚醒一瞥…畢業胸花躺地

他見「半身黃衣黑褲人」吊樓梯間嚇歪！　網批自私：這褲底會濕一包...

17歲女兒70D太豐滿！媽怨身高148cm「長胸不長高」...網領號碼牌：岳母我來

上課看窗外！國中學渣「3年沒抄過筆記」　現讀台大醫...她哭：智商輾壓

大陸研發「超級水泥」　抵抗美軍鑽地幾十公尺炸彈

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

丫頭出國連Swim都不會拼　說出4個單字神結局展開

「這群人」石頭北海道下跪求婚　尼克看牙到一半突見證

南科大廠作業員爆「純白混戰」　無塵室裡互毆！網笑：好乾淨XD

大陸研發「超級水泥」　抵抗美軍鑽地幾十公尺炸彈

法國海軍接受第一架F3-R疾風戰機　編入航空兵11F艦隊

美登陸艦訪羅馬尼亞同時　俄無畏級驅逐艦也進入黑海

西班牙加入研發歐洲「首款隱形戰機」　盼取代大黃蜂戰機

曾預言中美15年內開戰　美前駐歐指揮官：現在可能不到10年

俄在北極建反導基地今年內完工　11處設施全採用頂蓬通道連接

為什麼斷糖或生酮飲食會復胖？

剖腹產完傷口裂「腸子全滾出來」！她手捧內臟嚇歪：感覺在蠕動

貴婦奈奈吃掉小堂弟同學…交往幼齒高中生20年　坦言體力差不常嘿咻

阿姆女兒長大有夠正！火辣泳裝照全網暴動：老爸要殺出來了

睡過頭可能比睡不夠更危險　死亡和心血管疾病風險會升高41%

月薪20萬責任制僅3000人達門檻　勞基法鬆綁好無感？

中學五人制／俱樂部經營僅練假日無礙　苗栗建國放眼全國4強

2019十二星座必經考驗！　天蠍管好嘴巴、巨蟹多交朋友

馬其頓國會通過更名「北馬其頓共和國」　盼加入北約與歐盟

打手槍多頻繁才健康？唐朝「醫神」早有建議　超過歲數別再打

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

軍武熱門新聞

大陸研發超級水泥　抵抗美軍鑽地..

美前駐歐指揮官：中美可能最快1..

法國海軍接受第一架F3-R疾風..

西班牙加入研發歐洲「首款隱形戰..

北方艦隊一艘無畏級驅逐艦入黑海

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

隱形戰機2年成形　再強化推力系..

美國曾索取嫦娥四號軌道數據被拒..

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

軍訓課不再折抵軍事訓練役期？！

200多處戰時遺址　韓國瑜：規..

解放軍中將：極少數台獨分子是必..

美發射超高速砲彈　改寫未來戰爭..

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

更多熱門

相關新聞

法國海軍接受第一架F3-R疾風戰機

法國海軍日前在朗迪維希奧航空基地（Landivisiau Maval Air Base）接收第一架F3-R，這架戰機將編入海軍航空兵11F艦隊（Flotilla 11F）。F3-R是F3疾風戰鬥機的升級型，型號標準的制定於2013年啟動，2018年11月獲得官方批准，主要使用者為空軍和海軍。

北方艦隊一艘無畏級驅逐艦入黑海

西班牙加入研發歐洲「首款隱形戰機」

美前駐歐指揮官：中美可能最快10年內開戰

﻿中巴陸軍反恐聯訓圓滿落幕

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

Lisa染成漸層灰髮色！美貌驚艷微博

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

女大生被輾　違停公車格運將無罪

大根突襲熊熊超兇睡衣

即／口譯哥深夜2095字心聲　實領15萬

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

大S辦華岡同學會　吳佩慈也來了

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面