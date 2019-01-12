大陸研發「超級水泥」　抵抗美軍鑽地幾十公尺炸彈

▲大陸研發出超級水泥。（圖／翻攝自央視）



大陸中心／綜合報導

美軍在1991年的波斯灣戰爭當中，大量啟用能夠精確制導的鑽地炸彈，輕而易舉地摧毀伊拉克耗費鉅資多年經營建構的防禦工事，讓堅固的軍事陣地變成水泥墳墓。對此大陸的空軍科研團隊，則研發出「超級水泥」要來抵抗美軍的鑽地炸彈。

美軍從波斯灣戰爭之後，就不斷推出性能更強悍的鑽地武器，其中號稱「炸彈之祖」的GBU-57鑽地炸彈，重量高達13.6噸，可以輕易穿透幾十米厚的鋼筋混凝土。

陸媒報導指出，南京軍區空軍某勘察設計室主任陳聯平所率領的科研團隊，研發出新型的防禦材料，雖然具體配方仍對外保密，根據公開資料可以得知，其主要成分由高強細晶粒鋼筋和纖維增強水泥組成，防護能力可達到普通鋼筋混凝土的十多倍，在實彈毀傷測試中，使用130mm加農炮進行抵近射擊，僅僅造成了384mm的穿深，防禦效果驚人。在此數據上進行推算，只需要5-6米厚的新型防護材料工事就可以有效抵擋美軍「炸彈之祖」的攻擊，至於美軍其他輕量級的鑽地炸彈那就更加不在話下了。

這種新型防護材料還可以在常溫下施工建造，造價成本接近於普通鋼筋混凝土工事，這將促進其大規模普及應用，極大地增強了反制精確鑽地打擊武器的能力，使得各種戰略工事、永備工事、野戰工事的防禦效果都能夠得到提升，比如將其運用於建造重型液體燃料洲際飛彈的地下發射井，就可以直接承受百萬噸級當量的核打擊，極大的提高核打擊設施的生存能力。若將其應用在民用建築領域，發揮高強度抗打擊的能力，在地震海嘯颱風等自然災害面前，更能保證生命財產安全，突顯出其優越的經濟效益和安全效益。

▲解放軍陸軍工程大學錢七虎院士。（圖／CFP）



除此之外得過大陸「最高科學技術獎」的解放軍陸軍工程大學院士錢七虎，也對超級水泥的研發做出貢獻，傳言「超級水泥」等於「導電水泥」、「金屬水泥」，抗毀能力是傳統混凝土的10倍以上， 5-6米就可以防止美國B2攜帶的超級鑽地彈攻擊。因為加入磁粉礦物質，還有碳和其他金屬成分，具備導電性質，挨打的時候可以整體對抗，所以非常強，只打擊一點，加固體就可以整體一大片承受壓力。

他們首先實驗提高鋼筋混凝土的配筋率，結果令人滿意，接著大膽地摻加鋼纖維改善其韌性，可比例加到一定程度，效果就不靈了，透過對彈體侵襲過程的計算機模擬和材料抗侵襲機理的進一步研究，他們終於找到了鋼纖維和活性粉末的最佳試驗製配方案。

2018年初春，南京某射擊場，首次進行超高強鋼纖維活性粉末混凝土抗侵襲實驗，只見直徑為57毫米的彈體，以每秒450至480公尺的速度，向80×80×80公分靶體射去，令專家們振奮的現像出現了，外觀上與普通混凝土沒有多少區別的高強鋼纖維混凝土被命中後，靶體彈坑面積雖略有擴大，但未造成嚴重破壞。數據表明，它的強度超過了鋼材的強度，極大提高了抗精確制導武器的打擊能力。

