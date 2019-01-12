中國海軍航空兵迎新「一哥」　瀋飛交付殲-16H替換老飛豹

▲疑似最新的殲-16H曝光，不久後將交付中國海航藉以替換老舊的殲轟-7「飛豹」戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

特約記者陳孟孟／綜合報導

中國空軍持續推動裝備升級換代，近日瀋飛112廠生產最新一批殲-16戰機下線，準備交付前試飛工作。與過去空軍深灰色塗裝不同，此次該型戰機採淺灰色，非常接近於解放軍海軍航空兵現役軍機的塗裝風格，推斷很可能是傳聞中即將交付其使用的殲-16H（H代表海），用以替換殲轟-7「飛豹」戰機。

過去中國海軍岸基航空兵陣中，儘管殲轟-7在很長一段時間扛起遠海巡邏和對海打擊的主力，但這款裝備原版「斯貝」MK202型渦扇發動機、保留翼刀及分離式風擋等二代機典型特徵的「老飛豹」，無論在壽命和綜合作戰能力已無法滿足需求。未來在殲-16H加入後，將陸續淡出海軍岸基航空兵裝備體系中。

至於由殲轟-7基礎升級的殲轟-7A型，除了裝備時間較晚，同時在機體、機載航電系統等方面皆進行大規模改進，預估短時間內將依舊活躍在海軍航空兵，並與殲-16H形成高低搭配的使用體系。此外，現役的蘇-30MMK2戰機雖與殲-16H在各方面能力都十分接近，但因該型戰機才在不久之前升級過外掛管理系統以及機載航電系統，使其具備使用霹靂-8、霹靂-12等導彈武器的能力，目前不會因數量少而進行替換動作。

▼殲轟-7戰鬥轟炸機（飛豹）。（圖／翻攝自新浪軍事）

當然對於中國海軍而言，殲-16H的批量交付將明顯提升其遠海攻防作戰能力。據了解，殲-16H改進了雷達的海上搜索能力，並且追加對海武器的打擊能力和介面，最值得注意的無疑是可以加裝當前中國海軍所有服役的反艦飛彈，並且配套海航目前所有的外掛武器，包含擁有強大反艦作戰能力的鷹擊-12和鷹擊-18超音速反艦飛彈。

目前鷹擊-18已公開有潛射型號（093B核潛艇使用）、艦載發射型號（055萬噸驅逐艦和052D飛彈驅逐艦上垂直發射）以及岸基發射版本，這說明該型飛彈會在中國陸海艦全面開花，外界認為理論上空射型號也將呼之欲出。根據殲-16機腹、翼根、機翼中部的掛架強度來看，殲-16H未來將可一口氣攜帶6枚鷹擊-18反艦飛彈，使其反艦數量和飽和打擊數量得巨大提升，反艦能力堪比轟-6KH轟炸機。

明顯根據海軍航空兵實際使用環境的需求改進而來的殲-16H，將成為海軍現役各型戰機之中最為先進的戰機，預估在殲-15改進型艦載機甚至於到新一代隱身戰機服役之前，可以完全滿足海軍對大掛載、遠航程、對空/對海多用途可望的殲-16H，將是穩坐海軍航空兵「一哥」的地位。

▼中國曝光052D型導彈驅逐艦「昆明艦」發射鷹擊-18反艦導彈畫面。（圖／翻攝自新浪軍事）