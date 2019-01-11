仰光法庭駁回路透記者上訴　法官：７年監禁是適當的懲罰

▲緬甸路透社記者去年11月的上訴遭到仰光法院駁回。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

《路透社》2名緬甸籍記者因報導羅興亞大屠殺違反國家機密法，遭判7年有期徒刑，透過辯護律師，2人在去年11月提起上訴，提供警察構陷的證據，並強調此案缺乏明確的罪證。然而，今日（11日）緬甸法院駁回上訴，稱辯方的舉證並不足以證明清白， 7年的有期徒刑為「適當的懲罰」。

根據《路透社》報導，32歲的瓦隆（Wa Lone）與28歲的喬索歐（Kyaw Soe Oo）在2018年9月遭到下級法院定罪，這起案件引發外界對於緬甸民主的質疑，外交官與人權倡導者也表達強烈的抗議。路透社主編阿德勒在聲明中說道，「今天的裁決對瓦隆與喬索歐並不公正，他們留在獄中的唯一理由是：當權者要讓真相沉默。」

阿德勒也強調，「報導不是犯罪行為，在官方承認這項可怕的錯誤之前，緬甸都不擁有新聞自由，對於法治和民主的承諾也仍存有懸念。」

▲紐約民眾在街頭舉起布條，抗議緬甸官方干涉新聞自由。（圖／路透）

辯護律師再上訴過程中，提出了警方的構陷證據且此案缺乏明確罪證，並表示下級法院錯將舉證責任寄於被告。辯方也提到，檢察官並不能證明2名記者採取行動收集秘密信息，以及向緬甸的敵人發送有損國家安全的信息。

仰光法院法官11日表示，「根據新聞道德規範，被告所採取的行動不被允許。」而針對2人遭到警方構陷的指控，「不能證明那些是設計好的。」

歐盟駐緬甸大使施密特（Kristian Schmidt）在仰光法庭外關注判決，他說，「這項錯誤的判決引起關注，我們對緬甸獨立的判決系統抱持著質疑。」