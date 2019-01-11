快訊／沙國18歲少女獲澳洲庇護　「好開心！我要展開新生活」

▲ 奎農先前將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲的少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）自稱遭到家暴和死亡威脅，日前在泰國曼谷機場「自囚」高調尋求庇護，短短數天獲得聯合國難民署（UNHCR）認定為合法難民。如今奎農受《每日郵報》專訪時指出，自己已經獲得澳洲當局庇護，準備展開新生活。她表示，「我好開心他們接受了我！」

▼ 奎農告訴《每日郵報》自己準備展開新生活。（圖／路透）



EXCLUSIVE: Saudi refugee who wants to come to Australia speaks to the Daily Mail revealing she has been granted asylum and is heading our way while detailing her fallout with her family and how she misses her little sister https://t.co/nw1lJZNbHQ via @MailOnline pic.twitter.com/goXwX722xU — Lendl Ryan (@lendlryan) 2019年1月11日

目前人在曼谷的奎農告訴《每日郵報》，自己不能透露所處的確切地點，但「我在一個飯店裡，有警察和警衛保護我的安全。」她不知道什麼時候才會去澳洲，去了之後又會被安排住在哪裡，不過「他們告訴我，會給我一間公寓，我沒問在哪裡。」奎農還說，過去幾天對命運的不確定感很痛苦，彷彿像過了3個月一樣漫長。

奎農因脫離伊斯蘭教而擔心被觀念保守的家人迫害，趁家人到科威特度假時搭機逃跑，計畫到澳洲尋求庇護，途中在曼谷機場入境時被扣留護照，因此在機場旅館「自囚」、求見聯合國難民署。她的家人也飛到曼谷，但她拒絕見面。奎農說，如果回到沙國，自己的生命會有危險。

Don’t let anyone break your wings, you’re free. fight and get your RIGHTS! — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) 2019年1月9日

奎農持續在推特發文，引發全球網友關注。事發數小時後，她已累積了大量推特的跟隨者。澳洲雪梨更有4名赤裸上身的女子，舉著「讓她進來」（Let her in）與「拉哈夫姐妹英雄」（Rahaf sisterhood hero）的大字標語，在馬丁廣場為奎農請願，希望澳洲政府可以收留她。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）先前表示，當局會考慮收留奎農。

▼ 奎農說，如果回到沙國，自己的生命會有危險。（圖／翻攝自推特／Rahaf Mohammed）

