快訊／沙國18歲少女獲澳洲庇護　「好開心！我要展開新生活」

▲ 奎農先前將自己反鎖在機場旅館內,求見聯合國難民署申請庇護。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲的少女奎農(Rahaf Mohammed al-Qunun)自稱遭到家暴和死亡威脅,日前在泰國曼谷機場「自囚」高調尋求庇護,短短數天獲得聯合國難民署(UNHCR)認定為合法難民。如今奎農受《每日郵報》專訪時指出,自己已經獲得澳洲當局庇護,準備展開新生活。她表示,「我好開心他們接受了我!」

▼ 奎農告訴《每日郵報》自己準備展開新生活。(圖/路透)



