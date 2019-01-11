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快訊／沙國18歲少女獲澳洲庇護　「好開心！我要展開新生活」

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▲▼沙烏地阿拉伯18歲女子奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）被泰國拒絕入境後，將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）

▲ 奎農先前將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲的少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）自稱遭到家暴和死亡威脅，日前在泰國曼谷機場「自囚」高調尋求庇護，短短數天獲得聯合國難民署（UNHCR）認定為合法難民。如今奎農受《每日郵報》專訪時指出，自己已經獲得澳洲當局庇護，準備展開新生活。她表示，「我好開心他們接受了我！」

▼ 奎農告訴《每日郵報》自己準備展開新生活。（圖／路透）

▲▼ 沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed Al-Qunun）獲得難民身份。（圖／路透）

目前人在曼谷的奎農告訴《每日郵報》，自己不能透露所處的確切地點，但「我在一個飯店裡，有警察和警衛保護我的安全。」她不知道什麼時候才會去澳洲，去了之後又會被安排住在哪裡，不過「他們告訴我，會給我一間公寓，我沒問在哪裡。」奎農還說，過去幾天對命運的不確定感很痛苦，彷彿像過了3個月一樣漫長。

奎農因脫離伊斯蘭教而擔心被觀念保守的家人迫害，趁家人到科威特度假時搭機逃跑，計畫到澳洲尋求庇護，途中在曼谷機場入境時被扣留護照，因此在機場旅館「自囚」、求見聯合國難民署。她的家人也飛到曼谷，但她拒絕見面。奎農說，如果回到沙國，自己的生命會有危險。

奎農持續在推特發文，引發全球網友關注。事發數小時後，她已累積了大量推特的跟隨者。澳洲雪梨更有4名赤裸上身的女子，舉著「讓她進來」（Let her in）與「拉哈夫姐妹英雄」（Rahaf sisterhood hero）的大字標語，在馬丁廣場為奎農請願，希望澳洲政府可以收留她。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）先前表示，當局會考慮收留奎農。

▼ 奎農說，如果回到沙國，自己的生命會有危險。（圖／翻攝自推特／Rahaf Mohammed）

沙國少女逃亡求庇護遭泰國扣押　她害怕求救：家人100%會殺死我。（圖／翻攝自推特／Rahaf Mohammed）

ET快訊
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關鍵字：沙國,沙烏地阿拉伯,聯合國難民署,庇護,泰國,東南亞要聞,紐澳要聞

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