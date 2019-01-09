美中局勢壓縮蘋果陸市場　庫克：兩國經濟好，全球都會好

▲華爾街對於蘋果的前景並不看好，在分析師中，蘋果的股票是從2005年以來最不受歡迎的。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

蘋果執行長庫克在CNBC的獨家專訪中，回應近來針對蘋果發展的負面評論，他認為蘋果的生態系統「被懷疑論者所低估」，並且公司將在今年增加多項新服務，未來蘋果將在健康方面做出極大的貢獻，他同時也表達了對美中關係的信心，「這兩個國家的經濟強大了，全球的經濟才會強大，這是世界所需要的。」

iPhone的整體產量受到打擊，華爾街對於蘋果的前景並不看好，在分析師中，蘋果的股票是從2005年以來最不受歡迎的，在過去的12個月間下降了14%。庫克在訪談中強調，「我一直反覆聽到懷疑論者的論調，2001年我聽過、2005年我聽過，接著2007年、2008年、2010年、2012年、2013年，你都能夠從同樣一群人口中聽到同樣的話。」

「我並非在抵制這些觀點，這裡可是美國，人們可以說出想說的話。」庫克說，「但以我的真實觀點而言，蘋果的創新文化加上那些難以置信的、忠誠的、快樂的客戶，這個優質的生態系統也許被低估了。」

▲庫克相當看好美中貿易談判，雙方協議的達成有利於蘋果股票以及大盤的走勢。（圖／路透）

蘋果上週給投資者的一封信中，提到下調了第一季度的收入預期，並說明部分原因在中國經濟的下行和低於預期的iPhone產量，信中也透露銷量不及預期的理由，包括運營商的補貼減少、美元上漲以及電池更換費用的調低。

信件發布以後庫克接受Josh Jipton的採訪時表示，他認為「美中貿易戰也使得中國經濟增添了額外的壓力」，「事實上，我從沒有因市場的表現驚訝，我了解市場短期內變動激烈。」也回應華爾街的評論，「我們會仔細考量，並且從長期角度切入。就我來看，公司長期發展狀況良好，並且從來沒有這麼好過。服務部分產生的效應超乎預期，我們的生態系統前所未有的強大。」

庫克也提到蘋果的已安裝用戶基數，一年前這個數字攀升至13億，而過去的12個月間，用戶數又增加了1億。談及去年10月始發售的iPhone XR，庫克樂觀表示，「上市至今每一天都是最歡迎iPhone」且蘋果的團隊也持續努力提升銷量。

蘋果也將在2019年擴大服務客群，「你會看到我們今年宣布的多項新服務，我相信隨著時間推移，這些新的服務將會有更大的需求性。」近年來，蘋果在專注在健康領域的投入，聘請數十位醫生以加快健康科技部門的發展，Apple Watch一系列健康功能的開發，也在一定的程度上受到消費者歡迎。

「將來你也許會問：蘋果對人類最大的貢獻是什麼？」庫克說，「我相信，未來你會這麼回答：蘋果對人類最大的貢獻是健康。」

▲Apple Watch一系列健康功能的開發，受到消費者歡迎。（圖／路透）

針對近來美中貿易的談判，庫克也不忌諱表現出他的樂觀，「這份貿易協定非常複雜，且需要更新，正如先前提到的，我對協議的前景非常看好，這不僅對我們有利，也對整個世界有好處。只有美國和中國的經濟強大了，全世界的經濟才會強大。」

蘋果先前在印度推出折扣手機，目前正專注於投入印度市場，庫克提到，「印度的業務在2018年突破20億美元，與前一年同比持平，未來我們還有更多工作要進行。我們想在印度設立零售門市，也希望能減免部分的費率。當地的團隊目前也和我們緊密合作著，我相信未來能見到很好的結果。」

美中談判的正向進展也利於蘋果的股價，今日美元擺脫過去三日的頹勢，貿易談判的樂觀進展也推動股價上漲，蘋果股價在週二攀升1.91%，收盤價150.75美元。