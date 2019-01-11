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嬰兒出生被「斷頭」慘卡子宮！　家長怒控醫護員喝醉接生

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▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲ 這名嬰兒竟然被醫護人員扯成2半死亡，斷頭還卡在子宮內。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

國際中心／綜合報導

印度一名孕婦坎瓦爾（Dikhsha Kanwar）6日生產時，嬰兒竟然被醫護人員扯成2半死亡，斷頭還卡在子宮內。事發後，醫護人員不但沒通知家屬，還將嬰兒下半身放置於停屍間，隨後向醫師報告說已經接生完畢，但不小心將「胎盤」留在產婦子宮裡。產婦的丈夫指控，接生的2名男護理師在喝醉酒時工作。

據《印度斯坦時報》報導，2名男護理師阿姆特拉（Amritlal）和辛葛（Junjhar Singh）當天疑似扯得太用力，讓嬰兒頭身當場分離。婦產科醫師桑卡拉（Ravindra Sankhla）當時聽到兩人的「胎盤」說詞後，覺得不對勁，於是立刻前往查看，之後為產婦開刀時，竟然在子宮裡發現嬰孩的斷頭，趕緊通知家屬。

這間位在拉賈斯坦邦（Rajasthan）賈沙梅爾（Jaisalmer）蘭姆（Ramgarh）的醫院負責人夏馬醫師（Nikhil Sharma）表示，事發當時自己不在附近，醫護人員也沒有通知，就逕自開始接生。

目前，這名產婦仍有生命危險，丈夫巴蒂（Tilok Bhati）憤怒地投訴那兩名護理師。負責調查此案的官員則表示，「他們被盤問後就把嬰兒的下半身交給我們了」，警方則會進一步調查，不過2名護理師還未被逮捕。

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關鍵字：嬰兒,接生,印度,東南亞要聞

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