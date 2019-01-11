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美國慈濟獲聯合國環境署核准為觀察員身份

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▲▼慈濟2019年1月9日成為聯合國環境署申請觀察員身份，將出席相關重要及公共會議。另外，慈濟基金會將依照聯合國環境署條約，於每年提供會務報告。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟基金會美國總會向聯合國環境署申請觀察員身份，於 2019 年 1 月 9 日核可。慈濟基金會將取得聯合國環境署會議訊息，並且以觀察員身份出席相關重要及公共會議。另外，慈濟基金會將依照聯合國環境署條約，於每年提供會務報告。

聯合國環境署會議觀察員責任及工作事項包括：

1. 以非政府組織角度，提供有效的環境保護落實方案，並且邀約政府或非政府組織互相合作及進行環境保護計畫。

2. 於大會時，提出環保相關之政策影響並且呼籲聯合國採取對於環保的有效行動。

▲▼慈濟2019年1月9日成為聯合國環境署申請觀察員身份，將出席相關重要及公共會議。另外，慈濟基金會將依照聯合國環境署條約，於每年提供會務報告。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會指出，因地球受四大不調之影響，逐漸被環境破壞，故慈濟於1990年，證嚴法師以「鼓掌的雙手」做環保，開啟了台灣及海內外慈濟人落實環保生活化、與地球共生息之推動。

慈濟推動至今已將近30年，慈濟環保志工遍佈全球，共有16個國家在當地已有環保站、回收中心，環保志工超過10萬人。另外，透過大愛感恩環保科技研發，將回收的物資再次循環使用，後續製成環保毛毯、衣物及日常生活用品，從中促進綠色環保企業。

▲▼慈濟2019年1月9日成為聯合國環境署申請觀察員身份，將出席相關重要及公共會議。另外，慈濟基金會將依照聯合國環境署條約，於每年提供會務報告。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟證嚴法師不僅僅呼籲「將垃圾變黃金，黃金變愛心」，更提倡茹素環保救地球，人人簡樸生活、清淨在源頭，愛惜環境及地球，讓世界除了對環境保護有「共知、共識，更要落實在共行」。

為此，聯合國環境保護署在眾多申請中，認可慈濟成立53年來，不只是落實環保行動，更是力行佛法生活化，菩薩人間化之精神。故特核予「觀察員」之身份，讓慈濟可以於大會、重要會議中為環境保護發聲，同時鼓勵與政府、非政府及信仰組織合作，目前已有514個社會民間組織被認證，而慈濟是其中之一。

▲▼慈濟2019年1月9日成為聯合國環境署申請觀察員身份，將出席相關重要及公共會議。另外，慈濟基金會將依照聯合國環境署條約，於每年提供會務報告。（圖／慈濟基金會提供）

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關鍵字：聯合國,環境署,慈濟,氣候變遷

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