彰化「Young善」女孩余依潔　用心膚慰孤苦

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

彰化靜思堂常可看見一位笑容常開、外型慈眉善目的年輕人余依潔，她從小在慈濟家庭，讀書也從中學到大學都在慈濟教育體系中，畢業後更在慈濟基金會服務，一直秉持著善念初發心，用心在陪伴與關懷弱勢家庭與個案。2019年1月10日，於彰化靜思堂跟母親賴瑛如，一起接受證嚴法師授證成為慈濟委員，證嚴法師授予余依潔的法號「明蕊」。

余依潔的阿嬤是台中區資深慈濟委員，因此，余依潔小時候常常陪阿嬤到台中民權會所值班，也因此參加慈濟的快樂兒童班等營隊。依潔的阿嬤覺得孫女有慈善因緣，經常鼓勵依潔以後就讀慈濟中學、慈濟大學等接受慈濟人文教育薰陶。生性乖巧孝順的依潔，依循阿嬤的期待，考上慈濟大學兒童發展與家庭教育學系。





依潔的阿嬤在年長往生後，捐出自己的大體成為無語良師，受到一生行善阿嬤的影響，在阿嬤無語良師啟用典禮前，依潔下定決心進入慈濟的志業體服務，以阿嬤為榜樣，用溫暖的心結合工作，服務大眾，跟大家結好緣，期許盡一己之力。

吳依潔進入慈濟志業體後，感觸最深的是訪視工作，訪視過程必須仔細的看資料、現場觀察、寫紀錄建檔，因為想要延續阿嬤的善緣與善願，在培訓訪視時常接觸到苦難個案的關懷分享，感受到什麼叫做人間菩薩信願行，從學習中，讓依潔從「做中學、學中覺」中，用同理心服務個案的態度，進而結合實際家訪狀況，思考更多如何幫助個案翻轉人生的方法。





余依潔指出，在訪視個案的案例中，見證到一名因先生罹患血癌個案，感受到活下去的希望，家人因等待善因緣的無助與期待，期待著來自等待那位配對成功機率五萬到十萬分之一的捐周邊血者，那種見證讓她永難忘懷，因此在訪視回來後，讓害怕打針的依潔竟能克服勇氣，主動抽血建檔骨捐資料庫，希望有一天，這位善心善念的女孩期待，她的血液能跟眾生結好緣。

證嚴法師給余依潔的法號－「明蕊」；「蕊」字的三個「心」，代表期許她要「多用心」；「蕊」上面「艸」，代表菩提種子，所以要處處多用心，滋養菩提種子。余依潔感念阿嬤，傳承聞聲見苦的心，持續發芽。