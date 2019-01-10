金曲歌王被爆沒給撫養費　告週刊求償100萬登永久道歉

▲金曲歌王洪榮宏被爆不付贍養費，告週刊報導不實。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者楊佩琪／台北報導

許久不見的金曲歌王洪榮宏，日前被週刊以斗大標題「外遇離婚還不付撫養費..」報導與第二任妻子陳施羽離婚後，兒子都是陳女在撫養。當時洪榮宏除了發出5點聲明之外，並提告週刊求償100萬元，且須在臉書、報導標題下，登永久道歉啟事，及在報紙刊登。台北地方法院開庭，洪的委任律師強調，報導內容根本與事實不符。

根據週刊報導，洪榮宏與陳施羽育有1子2女，結婚5年後，因洪榮宏的婚外情而離婚，當時洪榮宏答應負責支付3名孩子一半的撫養費，但2018年初，卻突然停止支付，3名子女的費用只能由陳施羽的現任丈夫負責。

報導一出，洪榮宏發出5點聲明，強調就連孩子要買電腦、過年紅包等額外費用，都在給，絕對沒有不付錢的情形。另對週刊提起損害賠償告訴，求償100萬，並要求週刊登報道歉，且需於臉書粉絲團、該篇報導標題下方，刊登永久性道歉啟事。

洪榮宏的委任律師表示，該報導為週刊娛樂組撰述，週刊必須付連帶責任。另檢視報導內容，疑似與陳施羽交談的對象詢問「洪榮宏從年初就未支付生活費？」陳施羽當時並未做任何回答，但週刊卻報導卻直接寫成「今年初即停付撫養費」，但事實上一直有在支付，報導明顯與事實不符。

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