影／大支稱蔡英文「辣台妹」：把妳逼到牆角強抱！還好妳是最辣台妹

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文近來回應中國國家主席習近平、強硬回擊4深綠大老的公開信，讓她在網路聲量大漲，網路上也紛紛稱她「辣台妹」。對此，嘻哈歌手大支也在深夜製作一曲「辣台妹」；而上午蔡英文在調查局出席活動，也被問及此事，但僅微笑沒多做回應。

大支在臉書上分享一則影音，是他在錄音室工作時，朋友忽然問他最近有沒有認識什麼「不錯的女孩子」？於是就臨時寫了「辣台妹」這首曲子，「很臨時的錄音、很隨便的用相機臨時自拍了一下、很臨時的，跟大家分享了這一則愛情小品，啾！」

▲蔡英文出席法務部調查局第55期調查班結業典禮，被問到「辣台妹」沒有多做回應。（圖／記者李毓康攝）



在大支這首「辣台妹」的歌詞當中寫道，「你不誠心尊敬，真心去遵行，經濟就陷困境，他心靈生病，興趣很神經，是聽人唸道歉聲明，為求穩贏，收買你朋友超小人，超老梗，不信去巷口麵包問，老闆好像叫小寶還小春」；這被認為在描寫兩岸關係的困境，對岸以經濟強權強打台灣，小寶、小春在暗喻吳寶春麵包事件。

另外，大支也針對中國大陸豬瘟入侵金門事件，寫道「是的，他還試著，再你門口水溝放死豬，死鴿」；另外針對蔡英文回應習近平的談話，用「支董摸你屁股你沒講，摸到現在還在維持現狀」、「妳強調和平相處，但他只想要把妳逼到牆角強抱，違背妳意願，超過妳底線，還好妳是最辣台妹，不想要就是勇敢拒絕」等。

▼大支稱蔡英文是辣台妹。（圖／大支臉書影片）

