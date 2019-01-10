斷言「三龍搶珠」　黃暐瀚：王金平聲勢好「馬英九會跳進來」

▲馬英九、王金平。（合成圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在2018選舉中狂勝，奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位，前立法院長王金平被爆可能在農曆年後宣布選總統，王金平10日也證實此事，資深媒體人黃暐瀚指出，國民黨將上演「三龍搶珠」，馬英九可能會跳進來。

黃暐瀚在政論節目表示，他自己很早就已經說過，國民黨會是「三龍搶珠」，王金平、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫三人都一定會選2020，馬英九則是觀望，若王金平最後聲勢好，馬英九可能會跳進來，因為他不太能接受國民黨被王金平帶領。

黃暐瀚指出，王金平下周要出新書《橋》，他要擠身為橋，「你們覺得我很會喬，我是喬王，我還真是的橋，我是Brige，我是兩岸的橋，我是藍綠的橋，我是階級的橋」，王金平已經準備好他的最後一戰，「因為沒有選上可能也不會再選下一次。」

▲國民黨四顆太陽，馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

黃暐瀚說，王金平一定會參加黨內初選，但是他不會馬上表態，他也不需要表態，朱立倫跟吳敦義內心都知道，王金平百分之百要選，等到黨內初選辦法出來之後，王金平就會順勢去登記。

黃暐瀚最後補充，有人認為王金平是為國民黨「創造一個局」，讓立委席次很多，然後再回去當立法院長。黃暐瀚強調，王金平絕對不可能回去當院長，這次就是要選明年的總統，「這是王金平現在的路」，他現在的入態勢已經很明顯。