爭取加薪！德國3大機場罷工一天　643個航班被迫取消

▲德國服務業工會「Ver.di」號召機場的保安人員發起罷工活動，爭取加薪，造成643個航班取消。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

德國服務業工會「Ver.di」日前號召國內杜塞道夫（Dusseldorf）、科隆/波昂（Cologne-Bonn）和斯圖加特（Stuttgart）3座機場的的保安人員，在當地時間10日聯合發起罷工行動，要求政府將時薪17歐元（約600元台幣）調高成20歐元（約705元台幣）。目前罷工行動已經導致643個航班取消，並會持續到當地時間午夜。

根據《路透社》報導，「Ver.di」代表德國2.3萬名保安人員和政府進行談判，約有1000人參加了罷工，並會一直持續到當天結束。據了解，每天平均旅客流量有11.5萬人，在罷工發起後安檢站已嚴重延誤，總計1054個定期航班中有643個被取消，許多乘客的行程都受到影響。

「Ver.di」在一週內已發動2次罷工，前一次是7日在柏林的舍訥費爾德（Schoenefeld）和泰格爾（Tegel）機場的警告性演練行動，為期4個小時，甚至事先公告乘客。「Ver.di」工會發言人貝克爾（Andrea Becker）表示，經過5天談判依然陷入僵局，因此決定發動更大規模的警告行動。

對於代表勞方的「Ver.di」工會提出加薪近18%的要求，資方協會BDLS回應只願意加薪2%到8%，並將在23日再次進行談判。儘管許多旅客受到罷工事件影響，仍有人支持「Ver.di」工會的主張，認為很難保證爭取權益的事件何時會影響到個人，但必須看到背後更重要的目標。