把女兒當「拖把」！拉帽拖著她在機場「打掃」　黑衣爸看起來心好累





▲爸爸照顧小孩覺得心累。（圖／翻攝自YouTube／ViralHog）

國際中心／綜合報導

位於美國佛州華盛頓的杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）日前出現可愛的一幕，一名爸爸似乎因為照顧小孩而感到疲倦，生無可戀的一手拿著行李袋，另一手竟「拖著」穿著粉色連帽外套的女兒，懶散的在機場裡走動；被拖著走的小女孩也不吵不鬧，似乎已經接受現實，乖乖地當一名「拖把」。

根據外媒報導，將這段影片上傳的人表示，元旦當天他到機場接女友，等著等著竟看到一名穿著黑色大衣外套的爸爸，拉著女兒外套上的帽子，「拖著」在地上的女兒到處走動；被拖著的女孩沒有尖叫或是掙扎，而後頭還跟著覺得這副景象丟人的另一名女兒，拿著小行李跟後背包，與前面的爸爸和姊妹保持一段距離。

記錄這段影片的人說， 大多數的旅客似乎都因為疲憊沒有注意到這可愛的一幕，只有一名被這場面驚嚇到的旅客在候頭看著。這個影片一po出，就獲得許多網友的關注，更有人表示「老實說這爸爸的做法沒甚麼問題，看起來是天天都會發生的事」、「這裡還有人做過一樣的事…」。

報導中指出，許多父母照顧小孩到達極限時，總是會做出一些奇怪的事情，讓孩子們在旅行時充滿樂趣；近日也有一名父親被拍到在機場候機時，試圖在一座向下移動的手扶梯內向上走，吸引了人們的目光。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。